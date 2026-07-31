Sony: nyugi, lesz elég konzol a GTA VI rajtjára!

A Sony gaming üzletága egyelőre sikerrel ellenáll a memóriapiaci krízisnek, legalábbis az ellátási oldalról, mivel a cég más, a szórakoztatóelektronikai és IT-iparban motorozó gyártókkal együtt kénytelen volt korrigálni árait a brutálisan elszálló memóriaárak miatt.

A vállalat pénteken ismertette a 2026-os első üzleti negyedév eredményeit, melyen azért már jócskán látszik, hogy a PlayStation 5 konzol túlvan életciklusa csúcsán. A gépből ebben az időszakban 1,6 milliót értékesített a Sony, nagyjából harmadával kevesebbet, mint egy évvel korábban, a gaming üzletág ennek ellenére tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy a japán multi mintegy 40%-kal, 476,5 milliárd yenre (kb 2,9 milliárd dollár) tudta növelni működési profitját.

A befektetőket mégis az érdekelte a legjobban, hogy a súlyos memóriapiaci ellátási problémák hogyan hatnak a gaming üzletág eredményére az elkövetkező időszakban.

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A Sony ezen a ponton igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy elég memóriachipet szerzett be előre a gyártóktól ahhoz, hogy a 2026-os üzleti évre kitűzött eladási cél ne kerüljön veszélybe. (A Sony 2026-os üzleti éve 2026. április 1-jén kezdődött és 2027. március 31-ig tart - a Szerk.)

Ennek leginkább azért lehet jelentősége, mivel - a játékot fejlesztő kiadót leszámítva - a Sony lehet a legnagyobb haszonélvezője a GTA VI idén november 19-re kitűzött megjelenésének, mely így az ünnepi szezonban az eladások egyik legfőbb katalizátorává válhat. A játék ugyanis egyelőre nem jelenik meg PC-re, a gyengélkedő Xbox-platformon pedig nem számít akkora eladásokra, mint a japánok rendszere esetében.

Egyes becslések szerint a játékot kiadó Take-Two Interactive Software akár 30-35 millió GTA VI példányt is eladhat idén, dacára a borsos, 80 dolláros/eurós (itthon 31990 Ft-os) induló árnak.