A Microsoftnak kellet asztalra csapnia az LG idegesítő bloatwareje miatt

Elege lett a Microsoftnak, a szoftveróriás vélhetően igen erőteljes felhasználói nyomás hatására elérte az LG-nél, hogy kapcsolja ki azt a rutint, mely a felhasználók megkérdezése nélkül telepít bloatware-t a Windows 11-es PC-kre.

A Microsoft erélyes fellépése kellett ahhoz, hogy az LG végül felhagyjon azzal a meglehetősen bosszantó gyakorlatával, hogy egyes monitorjainak csatlakoztatása után kéretlen reklámokkal bombázza a Windows 11 felhasználókat.

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Az egészen 2024-ig visszanyúló ügy annyira kiverhette a biztosítékot a redmondiaknál, hogy a témában még a Windows első számú terrmékfelelőse Pavan Davuluri is megszólalt.

A vezető a hét közepén az X-en maga jelentette be, hogy az LG azonnali hatállyal leállította azt az automatikus telepítőrutint, mely a Windows Update-en keresztül a felhasználók engedélye nélkül egy olyan kódot is telepített, mely egy meglehetősen nagy és zavaró McAfee termékeket reklámozó pop-up ablakot jelenít meg.

Az LG egyébként a Windows Latest -nek küldött állásfoglalásában még ragaszkodott hozzá, hogy a fenti gyakorlattal minden a legnagyobb rendben van, hiszen a pop-up -okat megjelenítő LG Monitor App egyrészt soha nem gyűjtött és továbbított semmilyen személyes adatot sem az LG-nek sem harmadik félnek, másrészt pedig nem telepített engedély nélkül (sic!) semmilyen McAfee terméket.