Dominóhatás kimaxolva: általános áremelés jöhet a Qualcommnál

Szeptember 1-től drágábban vásárolhatják meg a cég különböző rendszer- és célprocesszorait a Qualcomm ügyfelei, ami egy sor iparág számára rendkívül rossz hír.

Ha azt hitted, hogy a memóriaárak emelkedése után nem jön újabb csapás, tévedtél: a Qualcomm hivatalosan meg nem erősített értesülések szerint szeptember 1-től általános, kétszámjegyű százalékos mértékű áremelést hajthat végre teljes termékpalettáján. Igen, az a Qualcomm, melynek rendszer- és célprocesszorai évente több százmillió androidos telefonba és egyéb kütyübe kerülnek.

A Bloombergtől érkező információk alapján az amerikai gyártó múlt héten tájékoztatta partnereit az áremelés részleteiről, amit azzal indokolt, hogy a komponensárak emelkedését nem tudja tovább saját büdzséjéből kigazdálkodni, ezért kénytelen azt legalább részben továbbhárítani a partnerekre.

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Hogy pontosan milyen komponensekről lehet szó ebben a relációban, az nem teljesen világos, az a trend azonban egyértelműen látszik, hogy napjainkban óriási verseny folyik a különböző, saját gyárral nem rendelkező félvezetőgyártók - beleértve a memóriapiaci szereplőket - körében a TSMC gyártókapacitásáért, amit a tajvaniak jó üzleti érzékkel egyre drágábban mérnek.

A Qualcommra ráadásul a memóriapiaci komponenshiány áttételesen is kihat, hiszen az OEM-ek jelentős része nem jut elég memóriachiphez, így viszont nem tud akkora mennyiségben készülékeket gyártani, ami értelemszerűen más komponensek (pl. rendszerprocesszorok és modemchipek) rendelési mennyiségét is befolyásolja.