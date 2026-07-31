Világszerte hozzáférhető lesz a Google életkor-jelző API-ja

Világszerte egyre aktívabb a párbeszéd az online szolgáltatások számára előírt kötelező életkor-ellenőrzésről, miután több országban is minimum korhatárt vezettek be, vagy terveznek bevezetni a fiatalkorúak közösségimédia-használatára vonatkozóan. Az elsőként lépő ausztrálok példája után Európában is készül az egységes szabályozás, de az Egyesült Államokban főként az alkalmazásáruházak üzemeltetőin keresztül próbálják érvényesíteni a szabályozók az erősebb védelmet, és előírni az online platformok számára, hogy bizonyos alkalmazásokhoz vagy funkciókhoz való hozzáférés előtt állapítsák meg, vajon kiskorú-e a felhasználó.

A Google a napokban jelentette be, hogy kiterjeszti az eddig béta szolgáltatásként tesztelt „Play Age Signal” API-jának elérhetőségét, mely segít megállapítani, hogy a felhasználó gyermek, tinédzser vagy felnőtt-e. A rendszer nem igényli hivatalos okmányok vagy arc szkennelését a felhasználóktól, helyette a Family Link nevű alkalmazás előnyeit használja ki.

A koncepció lényege, hogy a szülők korosztályi tartományt állíthatnak be a gyermekeik felügyelt fiókjaihoz a Family Linkben, például megadhatják, hogy a fiatalkorú a 16-17 éves korosztályba tartozik, így a számára megfelelő felhasználói élményt és tartalmakat kapja majd a kiválasztott szolgáltatásokban. Az alkalmazásfejlesztőknek így nem kell bekérniük vagy tárolniuk a felhasználó születési dátumát.

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A tartományok dinamikusan állíthatók az életkor előrehaladtával, és a funkció használata teljesen önkéntes, így bármikor kikapcsolható. Így ahelyett, hogy ellenőrizné az illető pontos személyazonosságát, a Google rendszere csupán az életkorra vonatkozó információt továbbítja, miközben a hagyományos személyazonosság-ellenőrzésnél kevesebb személyes adatot gyűjt. A jelzéssel az alkalmazásfejlesztő további intézkedéseket tud bevezetni, például letilthatja a privát üzenetküldés lehetőségét a kiskorúak esetében, kikapcsolhatja a nyilvános láthatóságú profilokat, vagy korlátozhatja számukra az alkalmazáson belüli vásárlásokat.

A keresőóriás tavaly kezdte el tesztelni a Play Age Signal API-t, miután több amerikai állam is kötelezően előírta az életkor-ellenőrzést az alkalmazás-áruházakra vonatkozóan, holott ezeket a törekvéseket erősen ellenezte a technológiai vállalatok érdekeit képviselő Computer & Communications Industry Association (CCIA). Nemrég lépett életbe a texasi törvény, és hasonló jogszabályok lépnek életbe Louisianában és Utahban is.

A brazíliai teszt után a Google fokozatosan fogja elérhetővé tenni az életkor-ellenőrző API-t valamennyi piacon, hogy az androidos fejlesztők egységes megoldást használhassanak az életkor-alapú funkciók kezelésére. Következő körben Ausztráliában és Kanadában, majd az év végéig minden országban hozzáférhetnek a fejlesztők és implementálhatják alkalmazásaikba az Age Signals API-t.

Ugyan a rendszert több módszerrel is kijátszhatják az elszánt kiskorúak, és az API használata is a fejlesztők önkéntes döntése, de biztosítja a Google számára a jogszabályi megfelelést. Mivel a Play Áruház már most is alkalmaz tartalom szerinti besorolást az appoknál, a fejlesztők számára viszonylag egyszerű feladat lehet ennek megfeleltetése a megadott életkori tartományoknak.

A keresőóriás kiköti, hogy a felhasználók az API-n keresztül gyűjtött információkat kizárólag gyermekvédelmi és jogszabályi megfelelés céljából használhatják fel, hirdetésekhez, elemzésekhez vagy felhasználói profilalkotáshoz nem. A nem rendeltetésszerű használat szankciókat vagy az API-hoz való hozzáférés elvesztését vonhatja maga után.

Az Apple idén év elején hasonló adatvédelmi szemléletű életkor-hitelesítési mechanizmust mutatott be iOS-re: a Declared Age Range API segítségével az alkalmazás bekérhet a felhasználó (vagy a gyerek szüleinek) korosztályához kapcsolódó információt a konkrét születési dátum bekérése nélkül, például hogy 13, 16 vagy 18 éven felüli személyről van-e szó. Az app ez alapján határozza meg a tartalmat, funkciókat vagy a felhasználói élményt. A Google Play Age Signals API lényegében ugyanezt az elvet követi Androidon, mivel az operációs rendszer csak közvetítő szerepet vállal az érzékeny személyes adatok és az alkalmazások között, csökkentve az adatkezelési kockázatokat.