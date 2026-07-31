Kihívásokkal néz szembe az Apple aranytojást tojó üzletága

A hardveres termékeknél magasabb árréssel működő Services üzletág az Apple második legjövedelmezőbb üzleti lábát jelenti az iPhone-eladások után, mégis felemás eredményeket hozott a cupertinóiak számára a 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévében. A vállalat szolgáltatásokból származó bevétele meghaladta a 30 milliárd dollárt, ami 12%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ám ezzel mégis alulmúlta a várakozásokat a vállalat hardverértékesítése szempontjából egyébként rekordot döntő negyedévben. Az Apple a devizaárfolyam-hatásokkal magyarázta, hogy nem tudta teljesíteni a várt 31,22 milliárd dollárt.

Annak ellenére, hogy a szolgáltatásokból származó negyedéves bevétel elmaradt az elemzői várakozásoktól, az előfizetéses ökoszisztéma folyamatosan bővül. Ezt bzonyítja, hogy a cég összesen már több mint 1,5 milliárd előfizetőt jelentett, ami jelentős növekedés a három évvel ezelőtt mért 1 milliárd előfizetéshez képest.

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Az összesített adat magában foglalja az Apple valamennyi saját szolgáltatására, köztük az Apple Music, az Apple TV+-, az Apple Arcade, az Apple Fitness+, az Apple News+, az iCloud+ és az Apple One csomagokra előfizető felhasználókat, valamint az App Store-on keresztül vásárolt, külső fejlesztőktől származó alkalmazásokra vonatkozó előfizetéseket is, melyek esetében az Apple részesedést kap a bevételekből.

Az Apple pénzügyi igazgatója, Kevan Parekh szerint az App Store teljesítményét érezhetően befolyásolta a mobiljátékok piacának lassulása. A játékok hagyományosan az App Store egyik legfontosabb bevételi forrását jelentik, azonban a mobiljátékokon belüli költések növekedése mérséklődött, ami közvetlenül érezteti hatását az alkalmazásbolt jutalékbevételein is. Ráadásul a bírósági döntések nyomán egyre több fejlesztő irányíthatja a felhasználókat külső fizetési rendszerekhez, megkerülve az Apple saját fizetési infrastruktúráját, ami szintén csökkentheti az alkalmazáson belüli vásárlások után sarcolt jutalékokból befolyó összeget.

A szolgáltatási üzletág lassulása ellenére az Apple erős negyedévet zárt: az iPhone-értékesítésekből származó bevételek több mint 20 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, miközben a Mac-eladások is jelentős növekedést mutattak, így a vállalat teljes árbevétele az elemzői várakozásokat felülmúlva meghaladták a 109 milliárd dollárt. A menedzsment ugyanakkor óvatosabb előrejelzést adott a következő negyedévre a globális alkatrészhiány és az ellátási láncot érintő nehézségek miatt, amelyek várhatóan korlátozóan hatnak majd a vállalat növekedési lehetőségeire.

Búcsú a befektetőktől

Az Apple távozó vezérigazgatója, Tim Cook ezzel együtt utolsó alkalommal jelentette a vállalat negyedéves eredményeit, és egy kis időt is szánt arra, hogy több információt osszon meg a befektetőkkel a John Terminusnak való átadás folyamatáról. Cook szeptember 1-jén távozik az Apple vezérigazgatói posztjáról, és az igazgatótanács ügyvezető elnökeként folytatja munkáját. Helyét John Ternus, a vállalat hardvertervezési részlegének vezetője veszi át. Cook hangsúlyozta, hogy továbbra is optimista az Apple jövőjével kapcsolatban.

Az új vezérigazgató, John Ternus egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az Apple megtalálja helyét az AI-fejlesztések miatt átalakuló technológiai piacon. Miközben a riválisok, köztük a Google, a Microsoft és az OpenAI agresszívabb AI-stratégiát folytatnak, addig az Apple eddig óvatosabb megközelítést alkalmazott. Ternusnak emellett meg kell őriznie az Apple prémium pozícióját, miközben megoldást kínál az ellátási lánc kockázatainak kezelésére, és tovább kell növelnie a szolgáltatási üzletág bevételeit.