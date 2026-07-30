Rossz hírt közölt a Samsung, ami jó hír a Samsungnak

Jövőre jöhet csak a mélypont a memóriapiaci krízisben, ami 2028-ig biztosan kitart még, legalábbis a Samsung menedzsmentjének várakozása szerint, akik a lelkük mélyén minden bizonnyal egy ennél hosszabban elhúzódó túlkeresleti állapotot is el bírnának viselni.

A Samsung a világ legnagyobb memóriagyártójaként ugyanis óriási profitot húz a jelenlegi helyzetből, amikor adatközpont-üzemeltetők és a kapcsolódó iparági szereplők a mesterséges intelligencia rendszerek által gerjesztett óriási kapacitásigény miatt minden pénzt megadnak a szerverekbe szánt memóriachipekért, akár több évre előre fizetve olyan termékekért, melyeket még le sem gyártottak.

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A vállalat második negyedéves üzleti eredményeinek ismertetését követő konferenciahíváson a vállalat memória üzletágáért felelős alelnöke közölte, hogy a cég a világ öt legnagyobb adatközpont-üzemeltető cégével kötött az elmúlt időszakban hosszútávú beszállítói megállapodásokat, illetve további öt céggel folytat tárgyalásokat.

Ezek a megállapodások rendszerint ötéves időtartamra szólnak és már most előre lekötik a vállalat teljes memóriagyártási kapacitásának 60-70 százalékát a periódusra.

A félvezetőgyártó divízió - melyhez a memóriachipek közvetlenül tartoznak - a fentieknek köszönhetően elképesztő szárnyalást mutat. A részleg a második negyedévben 89,2 billió dél-koreai won (átszámítva mintegy 61,7 milliárd dollár) működési profitot termelt, ami csaknem 250-szerese az egy évvel korábbi értéknek.

Ez a profit egyben több mint a háromszorosa annak, amit a vállalat az elmúlt három évben összesen termelt.

A Samsung üzletének kettősségét jól jellemzi, hogy mindeközben a mobilkészülékeket gyártó divízió fennállása óta először mínuszba csúszott éppen a komponensárak növekedése miatt, igaz a veszteség még nem drámai szintű, "mindössze" 700 milliárd won (kb. 486 millió amerikai dollár).

A vállalat a harmadik negyedévben főként a negyedik generációs HBM chipek forgalmának jelentős felfutására számít, miután a tavalyi bukdácsolást követően mostanra sikerült felfuttatni a termelést - a Samsung erre alapozva a harmadik negyedévben mintegy háromszoros forgalomnövekedsét vár ennél a kritikus termékkörnél.

A HBM memóriachipek elsődleges vásárlói az AI-iparág olyan, központi hardver-kompetenciát nyújtó vállalatai, mint az Nvidia vagy éppen az AMD.