Beesett az AppleTV-s Neuromancer sorozat trailere

Jövő januárban derül ki, hogy méltó adaptációt kap-e a kultikus cyberpunk regény.

Az Apple TV végre bemutatta William Gibson korszakalkotó Neuromancer című regényéből készült sorozat első hivatalos trailerét, miután pár hete egy pár másodperces klipben üzente meg, hogy hamarosan több infó várható a cyberpunk klasszikus adaptációjáról, mely feladatba korábban már több bicska is beletört.

A Comic-Conon levetített rövid előzetes némi bizalmat előlegez meg azzal kapcsolatban, hogy a cyberpunk hangulatot sikerül elcsípniük az alkotóknak, és inkább a hangulatkeltésre megy rá, miközben kevés narratív információt kapunk arról, hogy a forgatókönyv mennyire lesz hű a regényhez. A videót a főszereplő Case-t alakító Callum Turner mutatta be, aki szerint a készítők a lehető leghitelesebben szeretnék megjeleníteni a Neuromancer világát. Maga William Gibson executive producerként vesz részt a projektben, ami további bizakodásra ad okot. Molly szerepében Briana Middleton lesz Turner partnere.

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William Gibson Sprawl-trilógiájának első része, a Neuromancer először 1992-ben jelent meg hazánkban Neurománc címen Ajkay Örkény fordításában, és leginkább ez a regénysorozat felelős a cyberpunk néven ismertté vált sci-fi irányzat létrejöttéért, ami leggyakrabban egy korrupt, sötét jövőt mutat be, ahol az emberek a technika összes létező lehetőségének felhasználásával küzdenek céljaikért, és saját fennmaradásukért. Ez egyben a modern digitális kultúra egyik legnagyobb hatású sci-fi könyve is, mivel többek közt a kibertér (cyberspace) kifejezést is ismertté tette még évekkel azelőtt, hogy az internet tömegek számára elérhetővé vált.

Az elmúlt évtizedekben több hollywoodi rendező, köztük Vincenzo Natali (aki végül egy másik Gibson regényből, a The Peripheralból készített sorozatot) és Tim Miller is megpróbálta vászonra vinni a történetet, ám egyik projekt sem jutott el a megvalósításig. Az Apple 2024-ben jelentette be, hogy tízrészes sorozatot készít a regényből, a munkálatok azóta zajlanak.

A Comic-Conon azt is megerősítette az Apple, hogy a tízrészes sorozat csak jövőre, 2027. január 22-én debütál.