Automatikusan blokkolja a DuckDuckGo böngészője a YouTube-reklámokat

Kérdés, hogy a Google szó nélkül hagyja-e a szemtelenséget.

A YouTube-reklámok csak szükséges kényelmetlenséget jelentenek a prémium csomagra nem áldozó ingyenes felhasználók számára, nem meglepő, hogy a videóplatform időről időre próbálja elhárítani a a hirdetéseket kivédésére szolgáló lehetséges kerülőutakat és reklámblokkolókat.

A magát nyíltan is a Google gyakorlataival szemben pozicionáló, felhasználói adatvédelemre kiemelt hangsúlyt fektető keresőjéről ismert DuckDuckGo a napokban büszkén jelentette be, hogy böngészője mostantól blokkolja a legtöbb videóhirdetést a uBlock Origin nyílt forráskódú szűrőlistái alapján, beleértve a YouTube felületén megjelenőket, a videók lejátszása előtt és közben is.

A vállalat ugyanakkor elismeri, hogy a megoldás egyelőre nem tökéletes: előfordulhatnak még lejátszási hibák, hosszabbak lehetnek a betöltési idők, esetleg egyes reklámok mégis átjuthatnak a szűrőn.

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A beállítás alapértelmezett, így nincs szükség semmilyen további bővítményre vagy kapcsoló aktiválására a böngésző asztali és iOS-es alkalmazásában sem. Hamarosan az androidosok is megkapják a frissítést, de nekik manuálisan kell engedélyezniük azt a Beállítások menüpont alatt.

Izgalmas kérdés, hogy a Google mit fog lépni a DuckDuckGo bejelentésére. Mivel a videóplatform hirdetési rendszere folyamatosan változik, így elképzelhető, hogy a platform új módszerekkel próbálja majd megkerülni a blokkolást. Mégha a jövőben sikerül is ellehetetleníteni a DuckDuckGo blokkolóját, az alternatív böngésző számára már önmagában a figyelem is értékes lehet, mivel olyan felhasználókat céloz meg, akik egyre kritikusabbak a nagy technológiai platformok adatkezelési gyakorlataival és az egyre agresszívebb reklámstratégiákkal kapcsolatban.

Via PC World.