Kifizetődhet az Apple-nek, hogy nem nyúlt az iPhone-ok árához

Elemzők többnyire egyetértenek abban, hogy jó stratégiai érzékkel nyúlt (vagy éppen nem nyúlt) az Apple az általa gyártott termékek árához június végén, amikor a cég bejelentette azonnali hatályú áremelését. Az ellátási lánc turbulenciáiból - legfőképpen a memóriapiaci krízisből - adódó döntés egyelőre nem érintette az iPhone-okat, ami rég nem látott forgalomnövekedsét hozhatott a vállalatnak a második negyedévben.

Az árak szinten tartásával úgy tudott nőni az előző negyedévben az Apple a globális okostelefon-piacon (becslések szerint körülbelül 3%-ot), hogy a teljes piac közben 11%-kal bezuhant, miután a legtöbb gyártó nem bírta tovább kigazdálkodni áremelés nélkül a memóriaárak brutális növekedését.

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Az elemzői konszenzus szerint mindez ahhoz is hozzásegíthette az Apple-t, hogy a cég negyedéves árbevétele ugyanebben az időszakban (ami egyébként nagyjából a vállalat harmadik pénzügyi negyedévével esik egybe) 15,5 százalékkal, csaknem 109 milliárd dollárra növekedjen. Ehhez hasonló árbevétel-növekedést utoljára öt évvel ezelőtt, a koronavírus-járványból tartó kilábalás során produkáltak a cupertinóiak.

Elemzők ezzel párhuzamosan 18,1 százalékos profitnövekedést várnak az időszakra, ugyanakkor a bruttó marzs 49,3%-ról 47,9%-ra csökkenhet, azaz a komponensárak változása ha nem is drámai mértékben, de csökkentette a cég nyereségtermelő képességét.

Az Apple a várakozások szerint nem sokáig tartja már fent a jelenlegi árakat az iPhone-oknál, az iparág és elemzők egyaránt arra számítanak, hogy a szeptemberben érkező új iPhone-sorozatnál vastagabban fog fogni a cég ceruzája az árcímkéken.

A Reuters ugyanakkor idézi a Morgan Stanley elemzőjét, aki úgy látja, hogy az Apple legfontosabb terméke(i) iránti igény messze a legkonzisztensebb az egész iparágban, így nem várható, hogy egy pár száz dolláros áremelés potenciális vevők tömegeit riasztja el a vásárlástól.

Ráadásul ha így történne, az Apple-nek már erre is van vészmegoldása. A vállalat éppen ezen a héten jelentette be az Apple Upgrade nevű lízingprogramot, melyben egyelőre az amerikai vásárlók kapnak lehetőséget arra, hogy havi 12-25 dolláros áron használjanak 12-36 hónapig új iPhone-okat, iPadeket, Mac-eket és Apple Watch okosórákat.