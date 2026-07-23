Közel teljes az idei Hacktivity előadói listája

Idén októberben a szokásokhoz hűen erős felhozatallal érkezik a Hacktivity kiberbiztonsági konferencia és expó.

Az immár több mint két évtizedes múltra visszatekintő Hacktivity, a régió egyik legjelentősebb kiberbiztonsági konferenciája és kiállítása idén is visszatér. Az október 21-én rajtoló rendezvényre a szervezők minden eddiginél erősebb felhozatalt ígérnek.

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Az idei Hacktivity ezúttal elsősorban a kiberbiztonság legforróbb trendjére reflektál: támad (szó szerint) a mesterséges intelligencia, támadják a mesterséges intelligenciát, felszínre kerülnek a legféltettebb, felhőben tárolt titkok, egy workshop keretében zöld lámpát kap az autók hackelése és persze a védekezéshez - és támadásokhoz - használt eszközök is terítékre kerülnek.

A rendezvényen eddig több mint kéttucatnyi előadó erősítette meg a részvételét, akik tucatnyi országból érkeznek a 40 vagy 20 perces előadásokra és a kétórás workshopokra.

A már visszaigazolt előadók listáját megtekintheted itt, ha pedig élőben is meghallgatnád őket, megvásárolhatod belépődet az alábbi oldalon.