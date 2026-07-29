Valószínűleg jelentős mértékben kiterjedtebb az az OpenAI-hoz kiberbiztonsági incidens, mely során a vállalat két fejlett kiberbiztonsági célokra fejlesztett modellje kiszabadult a tesztkörnyezetből és önálló támadást intézett a Hugging Face platform ellen.

Az ügy pontos körülényeinek felderítése jelenleg is zajlik, melyről újabb és újabb részletek kerülnek napvilágra az OpenAI hivatalos csatornáján keresztül is, az incidens körülményeit szokatlan transzparenciával ismertető blogposztban.

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Ennek tegnapi frissítésébe került be többek közt az a nem elhanyagolható jelentőségű információ, hogy a modellek tevékenységét feltáró vizsgálat időközben megállapította, hogy a botok lopott fiókadatok felhasználásával más, publikus szolgáltatások rendszereibe is bejutottak a Hugging Face-en kívül.

Bár a blogposzt nem nevezi meg a konkrét áldozatokat, a Reuters cikkében megszólal a New York-i illetőségű Modal Labs technológiai igazgatója, Akshat Bubna, aki szerint az OpenAI botjai a Modal platformján hosztolt egyik sebezhető kódrészletet is feltörték az ügyfél hibájára visszavezethetően, jóllehet magát a platformot nem sikerült kompromittálni.

Az incidens kapcsán ugyanakkor az OpenAI leszögezte, hogy az eddigi vizsgálatok során sem súlyosságát, sem kiterjedését tekintve nem azonosítottak ahhoz mérhető aktivitást, mely a Hugging Face platformszintű feltöréséhez hasonló.