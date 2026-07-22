Eldőlt, szeptember 1-től a 15 éven aluli franciák előtt bezárnak a közösségi hálózatok

Rövidesen a francia fiatalok jelentős része számára törvényi előírás alapján bezárulnak a közösségi média platformok kapui.

A francia törvényhozás felsőháza tegnap megszavazta azt a jogszabályt, mely alapján a közösségimédia-hálózatok használata tilossá válik minden, 15. életévét be nem töltött francia állampolgár számára.

A jogszabály kötelezettjei ezúttal is a platformüzemeltetők, melyek immár fokozott jogi felelősséggel tartoznak majd azért, ha egy fiatalkorú mégis hozzáfér a hálózatukhoz.

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Ausztrália elsőként fogadott el olyan törvénytervezetet tavaly év végén, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz.

Ehhez csatlakozik most az első EU-s országként Franciaország, ahol a parlament alsóháza már januárban szavazott a csomagról, most pedig a felsőház ratifikálásával eldőlt, hogy a korlátozás szeptember 1-jei hatállyal életbe léphet.

A törvény egyben rendelkezik arról is, hogy a mobiltelefonok az új tanév kezdetétől már a francia középiskolákban sem lesznek használhatók.