Szinte bármilyen hardverre elő lehet fizetni az Apple-nél

Az előzetes várakozásoknak megfelelően tegnap elindította új lízingkonstrukcióját az Apple, melynek elsődleges és legfontosabb célja, hogy a dráguló hardverekből fakadó forgalomcsökkenést kompenzálni tudja az iPhone-ok gyártója.

Az Apple Upgrade nevű program, mely elsőként az Egyesült Államokban indult útjára, ennek megfelelően lehetővé teszi, hogy az egyösszegű vásárlás helyett havi lízingdíjat fizessen a felhasználó az adott hardverért cserébe. Bár hasonló programja korábban is volt a cégnek (iPhone Upgrade), fontos különbség, hogy mostantól nem csak iPhone-ok, hanem Mac-ek, Apple Watch okosórák vagy iPadek is lízingelhetők a konstrukcióval.

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A lízingszerződések futamideje készüléktől függően 12-36 hónapig tart (a legtovább a legdrágább Mac-ek és iPadek lízingelhetők), a havi díj pedig 18 dollárról indul az iPhone-ok, 12 dollárról az Apple Watchok és iPadek, illetve 25 dollárról a Mac-ek esetében.

A futamidő lejártával a felhasználónak három lehetőség közül választhat. Dönthet úgy, hogy becseréli a készüléket egy újabb, aktuális modellre és elölről indul a lízing, meg is veheti a lízingelt eszközt egyszeri díjért cserébe, végül pedig egyszerűen le is adhatja azt egy Apple üzletben kiszállva a programból.

Az előzetes pletykáknak megfelelően az Apple a világ egyik legnagyobb, elsősorban BNPL-konstruckiókra szakosodott fintech-szolgáltatójával, a Klarna-val közösen indította útjára az Apple Upgrade programot. Az ügyfeleknek a részvételhez egy gyors online minősítési eljáráson kell megfelelniük, de dönthetnek úgy is, hogy valamelyik Apple üzletben jelentkeznek a programba.