Rekordot hozott a foci-vb a Google Kereső számára

Úgy tűnik, hogy a nagyobb sporteseményekkel kapcsolatos, gyorsan változó adatok iránti igény még a klasszikus keresőknek kedvez.

A Google Kereső történetének legnagyobb használati csúcsát sikerült mérni a 2026-os világbajnokság alatt. A vállalat közlése szerint közvetlenül azután, hogy Argentína megszerezte a győztes gólt Egyiptom ellen, a kereső minden korábbi rekordot megdöntött a másodpercenként érkező lekérdezések számában (QPS).

A fordulatos mérkőzést övező kiemelt érdeklődés mérhető volt a kereső használatában is: miután Argentína hátrányból fordított, és a hajrában szerezte meg a továbbjutást érő győzelmet, világszerte tömegek fordultak azonnal a Google-höz, hogy ellenőrizzék az eredményt és a statisztikákat. Ez a rekord leginkább azért érdekes, mert az AI-összegzések és chatbotok korában átértelmeződik a hagyományos keresők szerepe az információkeresésben. A felhasználók egyre gyakrabban kérdeznek természetes nyelven egy modelltől a weboldalak felkeresése helyett.

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A világbajnokság példája azonban azt mutatja, hogy bizonyos helyzetekben a hagyományos kereső továbbra is kulcsfontosságú eszköz marad, főleg az élő sportesemények esetében az emberek gyakran azonnali, friss és ellenőrizhető információt akarnak arról, hogy ki nyert, vagy ki rúgott gólt.

Via CNBC.