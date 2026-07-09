Használt okoseszközöket vásárol fel a Jófogás

Az apróhirdetési oldal bejelentette, hogy elindult a Jófogás Refurb, ahol azonnal továbbértékesíthetők a feleslegessé vált okostelefonok és egyéb eszközök.

A Jófogás piactér elindította a Refurb nevű aloldalát a Trustphone-nal való együttműködés keretében, ahol ezúttal nem vásárolni lehet a felújított készülékeket, hanem megválni lehet tőlük anélkül, hogy vevő jelentkezésére kéne várni. A felületen egyelőre a Samsung és iPhone okostelefonok modelleken felül használt iPad, MacBook és Apple Watch kategóriákban lehet ingyenes árajánlatot kérni.

A felhasználónak csak néhány alapvető információt kell megadnia a készülék típusára és állapotára vonatkozóan, amire a rendszer egy ajánlatot kalkulál. Amennyiben az összeg szimpatikusnak tűnik és elfogadásra kerül, a futár akár már másnap érkezik, hogy ingyen elszállítsa a készüléket. A piactér közleménye szerint a leadott eszközök ezután felújításra kerülnek, és vélhetően majd további partneren keresztül jutnak el a másodlagos piacra.

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A Jófogás szerint április óta duplájára nőtt az új hirdetések száma a mobilkészülék kategóriában a felületen, az Apple és a Samsung a legnépszerűbb márkák, azonban mellettük a HONOR és a Xiaomi telefonok iránt is sokan érdeklődnek. A hagyományos értékesítési módszerrel egy tipikus felhasználó átlagosan közel 30 nap alatt tudja egy másik felhasználónak eladni az okostelefonját a platformon, ezzel szemben a Jófogás Refurbbel ez a folyamat akár pár napra rövidülhet, miközben a teljes folyamat mentesül a hirdetés beállításától vagy a vevőjelöltekkel való egyeztetésektől.