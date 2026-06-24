Bizarr videón, ahogy egy drón veszi el a kést egy gyanúsítottól

A drónok a rendőrségi bevetések során is segíthetik csökkenteni a közvetlen emberi beavatkozásból eredő kockázatokat, amit egy nemrég közzétett bizarr videó bizonyít.

Akár egy sci-fi filmben is szerepelhetne az a videó, amit a kaliforniai Sacramento Megyei Seriff Hivatala osztott meg egy olyan akcióról, melynek során egy quadcopter szerelte le a kést egy (egyébként mozdulatlan) gyanúsított személy kezéből. A körözött személy a tárgyalók többször felszólítására sem reagált, így az erős mágnessel felszerelt távirányítású drónt küldték be a rendvédelmiek a lakásba, így személyesen nem kellett közeli kapcsolatba kerülniük a veszélyes személlyel.

A Facebookon és Instagramon közzétett promóciós videó bizarrságát fokozza, hogy a Mission: Impossible filmek témájára építették fel a hónap elején ténylegesen megtörtént incidenst bemutató videó drámaibbá tételéhez.

Az USA-ban valójában már több száz amerikai rendőrkapitányság és seriffhivatal alkalmaz úgynevezett „Drone as First Responder” (DFR) rendszereket, amelyek nem csak az elsősegélynyújtásban segítenek, de azt is lehetővé teszik, hogy a pilóta nélküli eszközök a járőrök kiérkezése előtt felmérjék a helyszínt. Egyes városokban a drónok eltűnt személyek felkutatásában és bűnügyi helyszínek felderítésében is részt vesznek, de a mágnessel való felszerelés láthatóan újabb távlatokat nyit ki a kreatív alkalmazásban.