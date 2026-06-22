Húszéves a Blu-ray, ami a konzoloknak és a streamingnek köszönheti, hogy még él

Két évtizede jelentek meg az amerikai boltok polcain az első Blu-ray lemezek, ezzel kezdetét vette egy nem egészen két évig tartó formátumháború, mely azóta is a legnagyobb egzisztenciális kihívást jelentette a Sony formátumának.

Szinte napra pontosan húsz év telt el azóta, hogy megjelentek az amerikai boltok polcain az első Blu-ray lemezen kiadott filmek, a formátum pedig azóta stabilan tartja magát a játékiparnak és a áttételesen a streamingpiacnak köszönhetően.

A Sony által gröndolt formátum akkortájt a DVD-khez képest minden szempontból jelentős előrelépést nyújtott, ugyanakkor jóval költségesebb volt mind a lemezek mind az olvasók gyártása, ami az egyik legfőbb munícióját adta a rivális HD DVD formátumnak abban a bizonyos formátumháborúban, mely a Warner Bros. 2008 januári bejelentésével (ekkor közölte a stúdió, hogy a jövőben kizárólagosan a Sony formátumát támogatja) mégis a Blu-ray győzelmével ért véget.

A születése óta eltelt két évtizedben a Blu-ray formátum ha nem is töretlenül, de tartja magát, méghozzá a játékiparnak és a streaminpiacnak köszönhetően. Előbbi ugyanis azóta sem talált megfelelő kapacitású (25-100 GB) adathordozót a videojátékok fizikai disztribúciójához, utóbbi pedig a mai napig nem tudott felérni minőségben a Blu-ray -eken forgalmazott tartalmakhoz.

A kurrens játékkonzol-generációkban így máig megtalálható a Blu-ray olvasó (igaz, ez egyes típusoknál már régóta nem kötelező elem), míg a streaming videó még a prémium előfizetések esetében is jórészt leragadt a 15-25 Mbps bitrátánál és az erősen tömörített hangnál, miközben egy 4K Ultra HD Blu-ray -en forgalmazott mozifilm akár tízszer nagyobb sávszélességet és veszteségmentes térhatású hangot biztosít.

Vagyis a hardcore házimozi-rajongóknak ma is a Blu-ray az egyik legjobb választás, ha ki akarják használni a méregdrága otthoni szett tudását - arról az apróságról nem beszélve, hogy a lemez, amit megvesznek a boltokban, örökre az övék marad, míg a streaming licencjogok változása miatt bármikor bármelyik platform kínálatából levehetik a kedvenc tartalmukat.