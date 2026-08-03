Kibertámadásban érintett a Magyar Államkincstár

Zsarolóvírus-támadás érte a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterülete, azaz a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. Ez a szakterület intézi az uniós agrártámogatások kifizetését, így nem arról a rendszerről van szó, amelyben az állampapírszámlák futnak. A Kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében – közölte a Telex-szel a szervezet.

A szakértők jelenlegi információi szerint vélhetően orosz szerverekről indított támadás következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak.

Ami a lakosságot a leginkább érdekelheti, hogy az incidens során adatvesztés nem történt, és a támadás nem érinti a Kincstár által kezelt ügyféladatokat.

A Kincstár közleménye szerint lakossági ügyféladatok és állampapír-piaci információk nem sérültek, és jelenleg nincs adatvesztésre utaló jel sem.

Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik, a bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé megtörtént. A vizsgálat idején biztonsági okokból a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek, ezért a Kincstár az esetleges szolgáltatáskiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.

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A Dark Web Informer nevű felület rendszeresen számol be darknetes fórumokon megjelent állításokról, pár napja már a MÁK-ot érintő támadással kapcsolatban is lehetett már olvasni. Egy Bytetobreach nevű fenyegetési szereplő azt állította, hogy feltörte a Magyar Államkincstár infrastruktúráját, és hozzáférést szerzett a VMware vCenter környezethez, amely a virtualizált szerverek központi felügyeletére szolgál, továbbá egy Identity Vault rendszerhez, amely felhasználói azonosítókat, hitelesítési adatokat és jogosultságokat kezel.

A bejegyzés szerint a támadó képernyőképekkel próbálta alátámasztani az állításait,

de ezek hitelességét független szakértők egyelőre nem igazolták, így nem tekinthető bizonyított ténynek.

Amennyiben ez igaz lenne, az különösen komoly kockázatot jelentene, mivel a vCenter feletti irányítás lehetővé teheti virtuális szerverek kezelését, leállítását vagy új virtuális gépek létrehozását, miközben az Identity Vault kompromittálása érzékeny felhasználói fiókokhoz és jogosultságokhoz adhat hozzáférést, ezzel megkönnyítve további rendszerek feltörését. Természetesen ez a dark webes értesülés nem jelenti automatikusan azt, hogy személyes adatok vagy pénzügyi információk kiszivárogtak volna, és erre a cikk sem mutat be bizonyítékot.

Nincs veszélyben az állampapírunk

Júliusban a román földhivatalt, az ANCPI-t érte zsarolóvírus-támadás, és miután a hivatal nem fizetett, a támadó törölte a teljes ingatlan-nyilvántartási adatbázist. A román esetnél azonban jelentős szerepet játszott, az állami nyilvántartás egyetlen példányra támaszkodik, de ezzel szemben a magyar értékpapír-nyilvántartás nem ilyen - hívta fel az aggódó befektetők figyelmét az incidens kapcsán Állampapírkalkulátor.hu szakírója.

A magyar állampapír úgynevezett dematerializált értékpapír, vagyis nincs belőle nyomtatott címlet, elektronikus nyilvántartásban létezik, a rendszer azonban szándékosan úgy épül fel, hogy ugyanaz az állomány több, egymástól független helyen is szerepeljen nyilvántartásban. Minden magyar számlavezetőnek, a Kincstárnak is, jogszabályi kötelezettsége havonta lejelenteni a Magyar Nemzeti Banknak az összes értékpapírszámla egyenlegét és a rajtuk lévő értékpapírok listáját.

A jegybank ebből saját, a számlavezetőktől független nyilvántartást épít, és ezt bárki lekérdezheti a saját számlájára az eszlaweb.mnb.hu címen, az ÉSZLA nevű alkalmazásban. A havi jelentésekből a jegybanknál folyamatosan összeáll egy tükörnyilvántartás arról, melyik azonosítóhoz milyen értékpapír-állomány tartozik - tanácsolja a blog szakértője.