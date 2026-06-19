Jövő héten indul a GTA VI előrendelése

A várva várt új rész előértékesítése június 25-én indul a digitális áruházakban és a kiválasztott kereskedőknél.

Már nem kell túl sokat várniuk a bűnöző- és gengszterszimulátorok koronázatlan királyának számító Grand Theft Auto széria rajongóinak a franchise legújabb, hatodik részének megjelenéséig, látszik a fény az alagút végén. A Rockstar bejelentette a játék előrendelési dátumát, immár tehát hivatalos, hogy:

a PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re érkező játék előértékesítése jövő héten, egészen pontosan június 25-én kezdődik a digitális áruházakban és a kiválasztott kereskedőknél.

A GTA VI fejlesztése még videojáték-ipari mércével mérve is rendkívül hosszú ideig tartott, az eredetileg tavaly őszre tervezett kiadást májusra, végül 2026. november 19-re halasztotta a Rockstar kiadó-anyacége, a Take-Two Interactive.

A gamerek százmilliói által várt új változat ezzel még éppen nem kési le az év végi szezont, ami nem csak a kiadó, hanem a nagyobb hardvergyártó partnerek, így a konzol- és PC-gyártók számára egyaránt jó hír lehet.

A játék elődjéhez, a Grand Theft Auto V-höz hasonlóan várhatóan rendkívüli karriert fog befutni a videojáték-iparban. A 2013-ban megjelent GTA V a premier óta eltelt több mint egy évtizedben számos újrakiadást élt meg és PC-k mellett két konzolgenerációra is elkészült. A videojátékból máig mintegy 220 millió példány fogyott világszerte, az online módja, a GTA Online pedig a mai napig őrzi népszerűségét. A GTA+ online tagsági program népszerűsége is töretlen, a felhasználói bázis a legutóbbi lezárt periódusban éves szinten 20%-kal nőtt.

A GTA VI árát egyelőre nem fedte fel a kiadó, viszont az előrendelési dátum bejelentése mellett egy félperces videóban felfedte a hivatalos borítót is: