Fotó alapján megmondja a Samsung AI-funkciója, ha érdemes állatorvoshoz menni

A Samsung a házi kedvencek egészségmegőrzését is bevonja a Connected Care platformba.

A Samsung sem szűkmarkú az AI-alapú újdonságokkal, a dél-koreai vállalat a párizsi VivaTech 2026 kiállításon a Connected Care ökoszisztémáját demózta, melynek részeként a házikedvencek egészségmegőrzéséhez is mozgósíthatóvá válik az AI.

A SmartThings alkalmazáson belül érkezik a Pet Care funkció, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó mindössze egy fotó alapján kielemeztesse az algoritmussal, hogy milyen potenciális problémák látható jeleit lehet felfedezni az állaton. A rendszer egyelőre a különféle fogászati rendellenességek, a szürkehályog és a térdkalácsficam vizuális tüneteit képes érzékelni, de semmiképpen sem diagnózist ad, inkább figyelmeztetéssel szolgálhat a gazdiknak arról, hogy érdemes lenne állatorvoshoz fordulni.

A Pet Care szolgáltatás nem új elem a Samsung ökoszisztémájában, hiszen a SmartThings már jelenleg is képes figyelni az állatok aktivitását, illetve kompatibilis kamerák segítségével a tulajdonosok távolról is ellenőrizhetik kedvenceiket. Az AI-alapú képelemzés azonban eddig nem volt elérhető.

Természetesen az ilyen rendszerek nem helyettesítik a szakszerű állatorvosi vizsgálatot, az AI-funkció csak támogató megoldás, mely hozzájárulhat a betegségek korai felismeréséhez.

Via Samsung.