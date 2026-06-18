Már van olyan PS5-höz gyártott SSD, ami háromszor annyiba kerül, mint maga a konzol

A memóriárak, illetve a flashalapú háttértárak árának elképesztő emelkedését egyre többen érzik a bőrükön a fogyasztói szegmensben.

Elképesztő szinten vannak a memória- és SSD-árak, gondolom ez ma már csak annak újdonság, aki az elmúlt egy, másfél évet barlangban töltötte. Ez az egész AI-által fűtött őrület pedig egészen vicces piaci visszásságokat tud szülni manapság.

Az Engagdet például kiszúrta, hogy a Sandisk legújabb, kifejezetten PS5 konzolokhoz ajánlott Optimus GX Pro 850P NVMe SSD-jéből van olyan változat, ami több mint háromszor annyiba kerül az Egyesült Államokban, mint egy PS5 Pro konzol - ami mellesleg eleve 2 TB beépített háttértárral rendelkezik.

A fenti széria legnagyobb kapacitású, 8 TB-os változata ugyanis akciósan 2960 dollárt kóstál, míg egy PS5 Pro konzol ára 900 dollár hivatalosan az USA-ban, de aki megteheti, az végülis csekély 3860 dollárért (átszámítva kb. 1,175 millió forintért) egy 10 TB kapacitású PS5 Pro konzollal játszhat otthon.

Itthon is hasonlóak az arányok, csak éppen az árak még magasabbak. A hazai boltokban ugyanis a PS5 Pro többnyire 350 ezer forintba kerül, míg a fenti Sandisk SSD kvázi elődjének tekintett WD Black SN850P NVMe SSD 8 TB-os változatáért a legolcsóbb helyen is 1 millió 110 ezer forintot kérnek a cikk írásakor.