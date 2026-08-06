Muse Code: Agentic fejlesztői eszközzel erősít a Meta

Miközben a kódolást segítő AI-asszisztensek egyre jobban bevonódnak a fejlesztési folyamatokba, a piac meghatározó modellfejlesztőinek nyomában loholva a Meta is bemutatta saját szolgáltatását a napokban. A Muse Code névre keresztelt AI-agent platform a Meta AI-fejlesztésekre dedikált Superintelligence Labs részlegének gyermeke, és a tavaly óta Alexandr Wang vezetésével működő divízió első jelentősebb fejlesztései közé tartozik.

Az új AI-tool egy újabb bevételi lábat jelenthet az adatközponti és az AI-fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúrába bődületes pénzeket öntő vállalat számára, miután részvényeinek árfolyama a múlt héten tovább zuhant a vártnál szerényebb bevételi előrejelzés miatt, ráadásul a második negyedévben csökkent a szabad pénzáramlás mértéke is.

A Muse Code az Anthropic Claude és az OpenAI Codex asszisztenseihez hasonlóan elsősorban az alkalmazásfejlesztési feladatokat segíti egyetlen felhasználói felületen, miközben lehetővé teszi a szoftverfejlesztési folyamatot támogató AI-alapú digitális ügynökök csoportjainak kezelését. A főbb támogatási funkciók közt említi a Meta a hibakeresést és javítást, a nagyméretű kódbázisok elemzésének, a több párhuzamos részfeladat egyszerre való kezelésének támogatását, valamint a módosítások automatikus ellenőrzését.

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A fejlesztői eszköz alapját a nemrég bemutatott Muse Spark 1.2 adja, amelyet a Meta kifejezetten ügynökalapú és programozási feladatokra optimalizált. A vállalat szerint az új modell hosszabb kontextus kezelésére képes, jobban követi az összetett fejlesztési utasításokat, és több egymástól függő lépést is képes végrehajtani egyetlen munkafolyamat részeként. Emellett a rendszer rendelkezik egy állandó aktivitási naplóval is, így egy megszakadt munkamenetet később ugyanonnan tud folytatni.

A SuperIntelligence Labet vezető Wang elmondása szerint a Meta főként az árazással szeretné megkülönböztetni termékét az Anthropic és az OpenAI népszerű megoldásaitól. A vállalat 1,25 dollárt számít fel egymillió bemeneti tokenért, míg egymillió kimeneti token ára 4,25 dollár.

A fejlesztők használatalapú (pay-as-you-go) konstrukcióban is hozzáférhetnek a Muse Code-hoz, és elérhető egy közreműködői (contributor) csomag is, amely lényegesen alacsonyabb költséggel teszi lehetővé a hozzáférést, akár tízszer olcsóbban a használatalapú elszámolásnál. Ennek a konstrukciónak az igénybevételéhez azonban a fejlesztőknek hozzá kell járulniuk a modell fejlesztéséhez, tehát a Meta felhasználhatja az adataikat a háttértechnológia továbbfejlesztésére. Ez főként a kisebb büdzséből gazdálkozó egyéni fejlesztőknek és startupoknak lehet vonzó, ugyanakkor vállalati környezetben már komoly adatvédelmi aggályokat vethet fel.

A terminálalapú felülettel operáló Muse Code-ot a Muse Spark AI-modell API-jához is hozzáférést nyújtó fejlesztői felületen lehet elérni, de OpenRouter platformon keresztül is használhatóvá válik, ahol többek közt hozzáférhetők még a kínai laboratóriumok, köztük a DeepSeek és a Z.ai által fejlesztett, úgynevezett „nyílt súlyozású” (open-weight) modelljei.