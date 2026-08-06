Kitart a Telekom amellett, hogy év végére teljes 5G-s lefedettséget ad

Kevesebb, mint fél éve van már csak a Magyar Telekomnak arra, hogy a kormánnyal kötött megállapodásának első vállalási pontját teljesítse, azaz megvalósuljon a szolgáltató hálózatában a 99 százalékos lakosságszám arányos kültéri 5G-s lefedettség. A cég friss negyedéves jelentése szerint jól halad a cél felé, de ehhez komoly munka várhat a műszaki csapatra a második félében.

A vállalat 2023 szeptemberében írta alá az erről szóló megállapodást az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor és Timotheus Höttges, a Deutsche Telekom AG vezérigazgatójának jelenlétében. A legnagyobb hazai távközlési cég akkor többek között azt vállalta, hogy felgyorsítja az 5G-hálózat lefedettségének kiépítését, hogy 2026-ra elérje a fenti arányt - cserébe a kormány kivezette a közműadót és távközlési pótadót is, előbbit már 2024-ben, utóbbit 2025-ben.

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Az akkor 60 százalékon álló lakossági kültéri 5G-lefedettség változása azóta szinte minden telekomos üzleti jelentés részét képezi. Ez az arány a 2023 őszi időszakhoz képest csakugyan jelentősen nőtt, egy éve azonban megtorpanni látszik a bővítési folyamat: a vállalat a tavalyi második negyedév végére 86 százalékra emelte a lefedettségi értéket, mely mostanáig mindössze két százalékponttal, 88 százalékra nőtt.

A fejlesztési irányok, illetve a fejlesztési tempót illetően az idei év egyik fontos momentuma lehet, hogy a Magyar Telekom egy 2024-es megállapodás értelmében az első félévben a Yettel Magyarország hálózatára terelte 2G-s forgalmát.

Az így felszabaduló spektrum erőforrásokat pedig a 4G és 5G szolgáltatásra csoportosítja át a társaság - jóllehet ennek kapcsán nem közölt konkrétumokat, az érintett spektrumszeletek jó eséllyel hozzájárulhatnak majd ahhoz, hogy a szolgáltatás-lefedettségi mutatót tovább tudja növelni a Telekom.

Bár a lefedettségi értékek elméletben látványosan növelhetők a korábban 2G-s szolgáltatásra használt spektrummal, fontos leszögezni, hogy egy ilyen hálózat soha nem lesz képes azt a gigabitképes kapcsolatot biztosítani, amit a C-sávban, jellemzően nagyvárosi környezetben nyújtanak az operátorok az ügyfelek számára.

A kapacitásnövelésre mindenesetre égető szükség van, amit jól jeleznek az átlagos adatforgalomra vonatkozó adatok: egy telekomos mobilelőfizető a félév végére havonta átlagosan már 16,5 gigabájtnyi adatot forgalmazott, ami 20,7 százalékos növekedés az egy évvel korábbi állapothoz képest - igaz, ez kissé elmarad a tavalyi harmadik negyedéves 17,7 GB/hó csúcstól.