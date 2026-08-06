Már csak hetei vannak hátra a Google Segédnek

Az eredeti tervek szerint 2025 végéig az androidos mobilkészülékek túlnyomó többségén búcsúzott volna a Google Assistant (Segéd), helyét átadva a mesterségesintelligencia-alapú Gemininek, az ütemterven azonban módosítania kellett a keresőcégnek. Egy ideje már nyilvánvaló, hogy a Gemini előbb-utóbb teljesen a háttérbe fogja szorítani a klasszikus digitális asszisztenst, ami azt hozza magával, hogy az androidos mobilokon a Gemini nem csak a Segéd helyébe lép, hanem ezzel párhuzamosan utóbbi eltűnik a Play Áruházból is.

A 2016-ban megjelent Google Segéd a frissített ütemterv alapján szeptember 4-én búcsúzik a napokban kiküldött tájékoztatás szerint, hogy helyét a teljes egészében AI-alapú Gemini vegye át. Ettől a dátumtól kezdődik a régi rendszer kivezetése, de a folyamat lezárulása akár hetekig eltarthat, hogy a régi asszisztenshez ragaszkodó felhasználók még egy rövid ideig használhassák a szolgáltatást a végleges megszűnés előtt.

Az átállás egyirányú, tehát miután egy készüléken megszűnik a Google Assistant támogatása, a felhasználó már nem válthat rá vissza. Az alapértelmezett hangalapú asszisztens a Gemini lesz, amely a hagyományos hangparancsok mellett generatív AI-funkciókat is kínál.

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A döntés elsősorban az Androidot futtató telefonokat és táblagépeket érinti, de a Google fokozatosan más eszközkategóriákban is lecseréli a régi asszisztenst. A Wear OS okosórák, az Android Auto-kompatibilis autók, valamint bizonyos vezeték nélküli fülhallgatók és headsetek is átállnak Geminire, ugyanakkor a Google Home okoshangszórók, a Nest kijelzők és a Google TV készülékek egyelőre továbbra is a Google Segédet használják majd.

A Google 2024-ben kezdte el komolyabban átterelni a felhasználókat a Geminihez, a kezdetben opcionálisan lehetett leváltani le a Segédet egyes Pixel modelleken és más androidos készüléken. Azóta a Gemini egyre több rendszerfunkciót vett át, miközben folyamatosan bővült a képességek repertoárja: mostanra már képes összetett kérdések megválaszolására, hosszabb beszélgetések fenntartására, szövegírásra, tartalomösszegzésre és különböző Google-szolgáltatások kezelésére is.