Kagylómobilt (!) dob piacra a Commodore

Az online jelenlétből segít kiszakadni a visszatérő Commodore meglepő kihajthatós mobilja.

Már az is meglepő volt, hogy tavaly megjelent egy modernizált C64 a Commodore-tól, de a héten bejelentett új termék übereli a korábbi visszatérést. A Commodore Callback 8020 nevű eszközzel a brand beteszi a lábát a telefonok piacára is, de természetesen akkorát nem vállal, hogy az Apple-lel vagy a Samsunggal versenyezzen, inkább ahhoz nyúl, amiben erős: a retróhoz.

A kihajtható kagylómobil tudatosan fordítja saját előnyére a nosztalgiafaktort, és tudatosan vannak letiltva rajta alapból a különböző közösségimédia-appok, webes böngészők és e-mail kliensek. Ami modernnek nevezhető, az a nagyméretű, színes LCD kijelző és a Linuxra építő Sailfish OS. Az operációs rendszernek köszönhetően a hibrid-retró mobil kompatibilis az Android-alkalmazások több mint 99 százalékával, miközben teljesen Google-mentes működést kínál.

A rendszerbe épített korlátozás miatt a felhasználók egyszerűen nem telepíthetnek olyan alkalmazásokat, amelyek a gyártó szerint a „doomscrollingra" ösztönöznek. Ebből kifolyólag ugyan nincsen Facebook, Instagram vagy TikTok, de a mindennapi használathoz szükséges okosalkalmazások elérhetők, többek közt a WhatsApp, a Spotify, a különféle térképszolgáltatások, az Uber vagy a Signal. A mobil furcsa hibrid jellegét erősíti tovább, hogy ugyan fizikai gombokat kapott, de támogatja az AI-alapú beszédelismerést a szövegbevitelhez, és a belső kijelző is érintésérzékeny.

A Callback 8020 egyelőre csak előrendelhető, és az év végén érkezhetnek meg az első megrendelt példányok a vásárlókhoz. A telefon öt árnyalatban választható, színtől függően 500-640 dollárt kell érte kicsengetni.

Via Engadget.