Ilyen lehet egy humanoid robot és egy foldable telefon szerelemgyereke

A robotika elképesztő iramban fejlődik az utóbbi időszakban, melynek természetesen az AI-korszak adott újabb löketet. A jövő házi robotjai azonban korántsem biztos, hogy úgy fognak kinézni, ahogy a filmekben elképzelték őket.

A robotika az előző évszázad második felét vagy inkább végét átható hollywoodi popkultúra után újabb hőskorszakába lépett az AI-jal, és így 2026-ban most már tényleg nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy az otthonainkban a fejüket okosan forgató robotok mászkáljanak fel, s alá és elvégezzék helyettünk a piszkos munkát.

Vagyis mászkálnának, ha lenne lábuk és forgatnák a fejüket, ha lenne fejük.

Meet Eno Még több videó

Az egyik felkapott robotikai startup, a többek között a Google ex-vezérigazgatója, Eric Schmidt által is pénzelt francia Genesis AI által megálmodott Eno-nak ugyanis se feje, se lába, cserébe úgy néz ki, mint egy kerekeken guruló vertikális trifold, aminek karjai nőttek.

A Genesis AI szerint egy humanoid robotnak egyáltalán nem kell emberszerűen kinéznie, a cél szentesíti az eszközt alapon. A startup robotja egy ponton azért szükségszerűen mégis emberszerű - a gép kezét az emberi kézről másolták, ami hozzásegíti Eno-t az embereknek tervezett eszközök megfelelő használatához.

Eno tömeggyártása egyébként a tervek szerint valamikor az év végén kezdődhet, és elsőként nem házirobot lesz belőle, hanem gyárakban, laborokban és logisztikai létesítményekben tűnhet fel - csak ezt követően jöhet a bevezetés a fogyasztói piacra.