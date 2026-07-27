Kitömi pénzzel az Nvidia az OpenAI-t

Az Nvidia továbbra is hisz az OpenAI-ban, és mintegy 250 milliárd dollár értékű finanszírozási garanciáról tárgyalt az AI-fejlesztővel, ami kiemelkedő összeg az AI-fejlesztéseket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztések terén. Jensen Huang cége ezzel már egyértelműen azt üzeni, hogy nem csak egyszerű hardverszállítóként van jelen a szektorban, hanem pénzügyi partneri szerepet is képes betölteni gazdag erőforrásaival.

Az ügyhöz közeli források szerint az Nvidia egy 10 gigawattos adatközpont-komplexum finanszírozását támogatná, amelyet a SoftBank energetikai leányvállalata, az SB Energy építene meg az amerikai Ohio államban. A projekt teljes költsége meghaladhatja az 500 milliárd dollárt, így minden idők egyik legdrágább technológiai infrastruktúra-fejlesztéséről lenne szó.

A források alapján a 250 milliárd dolláros garancia nem tartalmazná az adatközpontba kerülő Nvidia GPU-k árát, így ezzel párhuzamosan külön egyeztetések folynak arról is, hogy az Nvidia akár 350 milliárd dollár értékű chipbeszerzés finanszírozásában is szerepet vállalhat.

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A kiszivárgott információk alapján az Nvidia nem közvetlenül finanszírozná a beruházást, hanem hitelgaranciát nyújtana, amely jelentősen csökkentené a finanszírozók kockázatát, és olcsóbb hitelforrásokhoz segítené az OpenAI-t. Erre azért lehet szükség, mert az OpenAI ugyan a világ egyik legértékesebb magántechnológiai vállalata, de nem rendelkezik olyan hitelminősítéssel, mint a nagy felhőszolgáltatók vagy a technológiai óriások, így az Nvidia által vállalt garancia jelentősen javíthatná a projekt finanszírozhatóságát.

Az OpenAI egyre inkább saját AI-infrastruktúra kiépítésére törekszik, miután elsősorban a Microsoft Azure, valamint az Oracle, az Amazon Web Services és más felhőszolgáltatók kapacitásaira támaszkodott, azonban a generatív AI-modellek egyre nagyobb számítási igénye miatt hosszabb távon nem ússza meg a saját adatközpontok használatát.

A tervezett ohiói projekt első fázisa 2028-ban zárulhat le, ekkor állhat működésbe a létesítmény legkorábban még 800 megawattos kapacitással.