Mi történne Európával, ha holnap lekapcsolnák az AWS-t?

A digitális szuverenitás egyszerre technológiai, üzleti, geopolitikai és szabályozási kérdés, egy elsőre elvontnak tűnő fogalom, amiről egyre többet hallani. A felhőszolgáltatások, az AI-rendszerek és a digitális infrastruktúrák döntő része amerikai vállalatok (Microsoft, Amazon, Google) kezében van, miközben Európában egyre erősebb az igény arra, hogy a kritikus rendszerek feletti ellenőrzés ne külső szereplőktől függjön.

De mennyire vagyunk lemaradva, és merre tartunk? Mik az európai alternatívák, kilátások? Hova teszi a téteket Európa, és mennyire átgondoltak a célkitűzések?

Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Varga Gáborral, az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége szabályozási szakértőjével.

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