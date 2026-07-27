Egybillió dollárnyi tétet rakott Dél-Korea az AI-ra

Dél-Korea a mesterséges intelligencia szektor megkerülhetetlen tényezőjévé vált és a jelek szerint az is kíván maradni - ennek mikéntjéről szóltak múlt héten azok az San Franciscoban zajló üzleti tárgyalások, melyeken az ország államfője, I Dzsemjong is részt vett a legnagyobb koreai technológiai cégek vezetőiből álló küldöttség élén.

A felek végül meglehetősen sikeres hetet zártak, legalábbis az ország két legnagyobb technológiai csoportja, az SK Group és a Samsung Electronics összesen nagyjából 950 milliárd dollár értékben írtak alá több évre szóló beszállítói és partneri szándéknyilatkozatokat az AI-iparág legnagyobb amerikai szereplőivel, köztük az Nvidia-val, az OpenAI-jal és az Anthropic-kal.

A fenti összeg jelentős részét, mintegy 750 milliárd dollárt az SK Group vitte el, egyrészt a memóriagyártó leányvállalat, az SK Hynix és az Nvidia közt kötött, 500 milliárd dollár értékű beszállítói, illetve fejlesztési szerződéssel, mely az AI-szerverekbe szánt HBM memóriachipek ellátására, illetve új generációs memóriák közös fejlesztésére vonatkozik.

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A cégcsoport emellett további jelentős összegeket öl a távközlési leányvállalat, az SK Telecom új, 2 gigawatt teljesítményű adatközpontjának felépítésébe, melyekben az Nvidia Vera Rubin rendszerei fognak üzemelni a memóriagyártó leányvállalat saját HBM4 chipjeivel megtámogatva. Az új adatközpont a tervek szerint már jövőre üzembe állhat majd.

A találkozón emellett nagyjából 200 milliárd dollár értékű szándéknyilatkozatot írt alá a Samsung Electronic és a Broadcom, mely részben szintén HBM memóriachipek szállítására, valamint különböző bérgyártói megállapodásokra vonatkozik.

Dél-Korea múlt hónapban jelentette be, hogy többéves távlatban 576 milliárd dollárt fektet be a chipgyártás (vagyis elsősorban a memóriagyártás) kapacitásának növelésébe. A tervek alapján a büdzsé jelentős részét, mintegy 800 billió wont (kb 518 milliárd dollár) a két magáncég biztosítja majd, a forrás pedig jórészt egy vadonatúj, az ország délnyugati részén létesülő félvezetőgyártó-hub felépítését támogatja majd.