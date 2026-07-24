Szelfivideós bejelentkezés jött a Google-fiókokhoz

Alternatív bejelentkezési lehetőségként vezeti be a Google a szelfivideókat, amivel a felhasználók próbát tehetnének a fiókjuk elérésére vagy annak helyreállítására, amennyiben elfelejtették a jelszavukat, vagy egy másik azonosítási módszer nem működne. A funkció csütörtöktől mér elérhető a jogosult felhasználók számára.

A hitelesítési folyamat hasonló ahhoz, amit más szolgáltatásokban már látni lehet: hozzáférést kell adni az okostelefon kamerájához, majd irányított fejmozgásokkal, több szögből megmutatni az arcot a rendszernek, ezután a rendszer titkosítva tárolja a felvételt. Amennyiben később a felhasználó nem tud bejelentkezni, mert például elveszítetette a telefonját vagy nem fér hozzá a hitelesítő alkalmazásához, egy újabb szelfivideóval igazolhatja magát, ekkor a Google az új felvételt összeveti a korábban eltárolttal, és azt is ellenőrzi, hogy valódi, élő személy áll-e a kamera előtt.

Az online szolgáltatások jellemzően a megbízhatónak jelölt eszközökre, regisztrált telefonszámokra és kétfaktoros hitelesítésre támaszkodnak a fiók-helyreállítási eljárások során, miközben a modernebbnek számító biometrikus és arcfelismerő technológiákat még bizonytalanság övezi adatvédelem terén. A szelfivideós megoldásnál kiemelt fontossága van a liveness detectionnek, tehát az élő jelenlét ellenőrzésének, mivel az egyre élethűbb deepfake-videók korában az egyik elsődleges aggodalom, hogy az új módszer egyben új támadási felületet is jelenthet a rosszakarók számára.

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A biometrikus azonosítók különösen érzékeny személyes adatoknak számítanak, mivel míg egy jelszó kompromittálódása esetén nem túl bonyolult folyamat egy újabb jelszó létrehozása, addig az ellopott biometrikus azonosító nem cserélhető le ugyanilyen egyszerűen. A szakértők ezért régóta hangsúlyozzák, hogy az ilyen rendszerek esetében kulcsfontosságú a megfelelő titkosítás, az adatminimalizálás és az átlátható adatkezelési gyakorlat.

A Google közleménye szerint a rendszer több biztonsági réteget használ a manipulált videók, fényképek vagy AI által generált arcképek kiszűrésére, épp ezért fontos, hogy a felhasználónak valós időben kell végrehajtania bizonyos mozdulatokat, amelyeket egy előre elkészített videó vagy statikus kép nem tud hitelesen reprodukálni. A vállalat a bevált csalásfelderítő rendszereit is alkalmazza a gyanús bejelentkezési kísérletek kiszűrésére, és továbbra is azt javasolja, hogy a felhasználók több helyreállítási lehetőséget (passkeyt, másodlagos eszközt) is állítsanak be.

A keresőcég hangsúlyozza azt is, hogy a szelfievideókat titkosítva tárolja, a felhasználók bármikor törölhetik azokat, és az alapértelmezett beállítás szerint kizárólag bejelentkezésre használják fel a felvételeket.