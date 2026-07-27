Ingyenes hitelesítési jelvényt vezet be a Facebook

Személyazonosságot igazoló, ingyenes hitelesítési mechanizmust vezet be a Meta a Facebookon, hogy megkülönböztető jelzéssel erősítse a fiókok mögött álló valódi felhasználók hitelességét. Az új Facebook Verified szolgáltatás nem egyezik meg a fizetős Meta Verified előfizetéssel, mivel semmilyen plusz költséggel nem jár, és a fiókbiztonság erősítésén felül extra funkciókat sem kínál.

A közösségi óriás szerint az elmúlt években robbanásszerűen nőtt az AI-generált profilképekkel, kitalált személyazonosságokkal és automatizált üzenetküldéssel operáló kamufiókok mennyisége, melyeket elsősorban a felhasználók átverésének céljából hoznak létre a rosszindulatú szereplők, így a kevésbé tudatos internezők számára egyre nagyobb kihívást jelent a valódi személyek és a csalófiókok megkülönböztetése. A leggyakoribb visszaélések közt a romantikus csalások, befektetési ajánlatok és az adathalászok támadások említhetők, melyek hatékonyságát a különféle AI-toolok is erősítik, elsősorban ennek „ellenszerét” látják a valódi és hitelesített felhasználók megjelölésében.

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Az új rendszer lényege, hogy a felhasználó egy szelfivideó vagy szelfifotó segítségével igazolhatja személyazonosságát a Meta felé, amit a cég rendszere összehasonlítással ellenőriz, majd a sikeres hitelesítés után egy új típusú Facebook Verified jelvényt jelenít meg a profilon. A vállalat hangsúlyozza, hogy ez a hitelesítés elsősorban a valódi felhasználók megkülönböztetését szolgálja, nem pedig prémium szolgáltatásként indul, mint a fizetős Meta Verified, amely havidíjért cserébe ügyfélszolgálatot, nagyobb láthatóságot és egyéb extra funkciókat kínál.

A vállalat közleménye szerint a hitelesítéshez készített szelfiket kizárólag az ellenőrzési folyamat során használja fel, azonban a biometrikus adatok kezelése világszerte fokozott szabályozás alatt áll. Az Európai Unió AI Actje és a GDPR is szigorú feltételeket ír elő az ilyen jellegű adatkezelésre, így a fokozatosan bevezetésre kerülő új rendszer működését várhatóan a szabályozó hatóságok is kiemelt figyelemmel kísérik majd.