Mi értelme a 70 dolláros ChatGPT-kosárlabdának?

Nem tűnik valószínűnek, hogy a ChatGPT logóval elátott kosárlabdák értékesítése érdemben hozzájárulna az OpenAI bevételeihez, inkább azt mutatja, hogy a cég rátaposott a márkaépítés gázpedáljára.

A héten bőven történtek érdekességek az OpenAI házatáján, elég csak az Apple által indított, üzleti titkok ellopásáról szóló váddal indított pert említeni, de azt nem láthattuk jönni, hogy a vállalat a hivatalos webáruházában egy ChatGPT-márkajelzéssel ellátott kosárlabdát kezd el árulni 70 dollárért.

Az AI-fejlesztő ezzel természetesen nem a sportfelszerelések piacára való terjeszkedést kívánja demonstrálni, hanem egy tudatos márkaépítési stratégiát követhet. A techcégek közül többen is árulnak ruházatot, kulacsokat, sapkákat vagy egyéb használati tárgyakat, amivel általában a rajongói közösség építése és a márka láthatóságának növelése a célja.

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Ugyan a ChatGPT-logóval ellátott labda nem egy technológiai termék, de jól jelzi, hogy az OpenAI egyre inkább fogyasztói márkaként kíván megjelenni, nem csupán szoftverfejlesztő vállalatként. A 100 százalék gumiból készült kosárlabdát elsősorban kültéri használatra ajánlják, de még így is indokolatlanul magasnak tűnik az ára, amiből akár 56 millió GPT-5 bemeneti tokent is lehetne vásárolni.

Mérlegelni ezeket az áldozatokat amúgyis felesleges, mivel a webáruház aktuális állása szerint az elérhető készletet már el is kapkodták.

Via TechCrunch.