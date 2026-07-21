Harminc évnyi HD-videónak megfelelő adatforgalom zajlott a VB-döntőn

A 2026-os futball-világbajnokság amerikai helyszínein rendkívül aktívan használták okostelefonjaikat a szurkolók.

Vasárnap véget ért a Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok közös rendezésével megvalósuló 2026-os futball-világbajnokság, mely ahogy az várható volt, jelentős mértékben próbára tette a helyi infrastruktúrát, beleértve a (mobil)távközlési hálózatokat.

Az amerikai helyszínekre vonatkozóan két nagy szolgáltató, a Verizon és az AT&T kedden több részletet és statisztikát is közzétett a hálózati forgalommal kapcsolatban, ezekből álljon itt egy kisebb csokorra való:

A Verizon hálózatán az összes amerikai helyszínen a torna teljes időtartama alatt 500 terabájtny adatforgalmat bonyolítottak a mobilozók. Ez nagyjából egy 30 éven át folyamatosan tartó HD-streamnek mennyiségének felel meg.

Ebből csak az argentin-spanyol döntőn 29,2 TB forgalmat vitt el hálózat, a visszirányú forgalom pedig a szokásosnál hosszabb félidő alatt mintegy 70%-kal ugrott meg.

A terhelés elvezetésére az amerikai stadionok kapacitását a szokásos három-négyszeresére bővítették, többek között az üléssorok alá elhelyezett, több ezer antenna segítségével.

Az AT&T elsősorban a saját, arlingtoni stadionjában rendezett meccsek kapcsán tett közzé statisztikákat, ahol egyébként minden helyszínhez képest több (összesen kilenc) mérközést tartottak a világbajnokság idején:

Itt a legnagyobb adatforgalmat az Ausztrália és Egyiptom közt július 3-án zajló küzdelem során generálták a szurkolók - 28,7 TB-ot.

Az AT&T nem csak a stadionokban, hanem a mérkőzéseknek otthont adó városok mintegy 146 kulcshelyszínén, így a repülőtereken, szurkolói zónákban és a csapatok bázisain is jelentős mértékben a meglévőhöz képest kétszer-háromszor nagyobb kapacitást biztosított.

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Ahhoz, hogy a fenti számokat kontextusba helyezzük, érdemes visszaforgatni az idő kerekét május végére, az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjének idejére.

Akkor a magyar mobilszolgáltatók közül kettő - a Magyar Telekom és a Yettel Magyarország - szintén közzétett adatforgalmi statisztikákat a mobilhálózat kihasználtságáról.

Ezek alapján a Telekom hálózatán a stadion közvetlen környezetében a meccs idején 6 TB-nyi forgalmat bonyolítottak a helyszínen jelen lévő szurkolók, míg a Yettel csak a roaming-adatforgalommal kapcsolatban árult el konkrét számot - ez több mint 3 TB volt a döntő során.