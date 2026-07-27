Beindította a rakétákat a legnagyobb kínai memóriagyártó

Ma tőzsdére lépett Sanghajban Kína legnagyobb memóriagyártója, a Changxin Technology Group, azaz a CXMT, mely a memóriapiacon tapasztalható felduzzasztott keresletnek köszönhetően azonnal robbanásszerű növekedéssel kezdte a napot.

A társaság papírjainak nyitó árfolyama röviddel a kereskedés megkezdését követően meredeken kilőtt és pár órával később már 500%-os pluszban járt, melynek köszönhetően a CXMT azonnal a legértékesebb tőzsdén jegyzett kínai vállalattá vált 3,65 billió jüanes (kb. 539 millió dolláros) piaci tőkeértékével.

Vagyis a cég már most fele annyit ér, mint a legnagyobb amerikai memóriagyártónak számító Micron, miközben az általa szolgáltatott adatok alapján 2025-ben a DRAM-piac mindössze 7,67 százalékát adta, miközben az élen rendkívül erős koreai dominancia jellemző a Samsung Electronics és az SK Hynix révén.

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A CXMT a kínai félvezetőgyártó-ipar többi tagjához, így elsősorban az SMIC-hez hasonlóan - egyelőre - jelentősebb technológiai lemaradással küzd az ázsiai és amerikai versenytársakhoz képest, ráadásul a cég termékeire behozatali, illetve használati korlátozás vonatkozik többek közt az Egyesült Államokban, ami jelentősen csökkenti a vállalat mozgásterét a nemzetközi piacokon.

Ettől függetlenül elemzők szerint ha minden az eddigi mederben halad, a memóriagyártó a Kínát is átható mesterséges intelligencia bumm egyik legnagyobb kedvezményezettje lehet, miután Peking is igyekszik önellátásra berendezkedni, a helyi piaci szereplőket arra kényszerítve, hogy honi gyártóktól vásárolják meg a komponenseket, illetve komplett informatikai rendszereket.

A memóriapiac azért Kínán kívül is kínálhat üzleti lehetőséget a CXMT számára. A céget ugyan június elején az úgynevezett 1260H-s listára tette a Pentagon, melyen azok a rizikós entitások szerepelnek, melyek a Kínai Néphadsereghez kötődnek, ezzel korlátozva a kínai memóriachipeket tartalmazó termékek felhasználását a kormányzati szektorban, de az Apple állítólag még így is hajlana rá, hogy a kínaiaktól vásároljon, ha a Fehér Ház garantálja, hogy a szankciókat nem szigortja.

Az év elején a PC-piac szereplői is a kínaiakhoz fordultak a felerősödő komponenspiaci krízis hatására, és megkezdték a gyártó memóriachipjeinek validálását egyes terméksorozatok esetében.