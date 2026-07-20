Több pénzt kapott AI-cégéért cserébe Ben Affleck a Netflixtől, mint amennyit eddig színészettel keresett

Több mint félmilliárd dollárt fizetett a Netflix Hollywood egyik legismertebb nevének, ezúttal azonban nem valamilyen alakításért cserébe.

Ben Affleck Hollywood egyik legsokoldalúbb alkotói közé tartozik, még ha ez nem is feltétlenül tükröződik filmes szerepeiben. A színész-rendezőnek ugyanis saját produkciós és filmes cége is van, emellett meglehetősen korán, 2022-ben meglátta a mesterséges intelligencia által a filmvilág számára nyújtott lehetőségeket.

affleck batman szerepében

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Ekkor hozta ugyanis létre saját AI-startupját, az elsősorban filmes utómunkákra specializálódott InterPositive-ot, melyet idén márciusban felvásárolt a Netflix. Az ügylet pénzügyi részleteiről egészen múlt hét végéig semmi konkrétumot nem lehetett tudni, a Netflix tőzsdefelügyeleti szervekhez eljuttatott dokumentuma szerint ugyanakkor a streaming óriás

587 millió dollárt fizetett Ben Affleck cégéért cserébe.

Vagyis Affleck számára lényegesen jobban jövedelmezett ez a befektetés, mint a teljes eddigi színészi életpályája, hiszen becslések szerint az 53 éves színész becslések szerint eddig mintegy 200 millió dollárt kereshetett alakításaival, amihez hozzájönnek még a rendezésért járó gázsik is és a szponzori megállapodások is, így a teljes bevétel elérheti a 300 millió dollárt.

Via Techchrunch.