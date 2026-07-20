Egymillió dollárért került új gazdához az Nvidia-vezér bőrdzsekije

Az ikonikus Tom Ford kabát a becsültnél is magasabb áron kelt el egy jótékonysági árverésen.

Az Nvidia elnök-vezérigazgatójához, Jensen Huanghoz már szinte hozzánőtt jellegzetes fekete bőrkabátja, ami mostanra már nem túlzóan a technológiai világ egyik legismertebb ruhadarabjává vált. Július elején derült ki, hogy a dzseki nemsokára aukció keretén belül keres magának új gazdát a Sotheby’s árverési ház szervezésében július 7-17. közt.

A dedikált Tom Ford bőrdzseki végül 960 ezer dollárért (kb. 340 millió forint) kelt el, jelentősen meghaladva az előzetesen becsült 40–60 ezer dolláros értéket, miután 45 gyűjtő összesen 65 ajánlatot tett.

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A kabát értékét részben az adja, hogy Huang az Nvidia felemelkedésének arcává vált a nagy AI-boom idején, így nem pusztán egyszerű ruhadarab, hanem egy korszak vizuális lenyomata. A ruhadarabot Huang több nyilvános eseményen, jelentős termékbemutatón és konferencián viselte, és a CEO aláírása is szerepel benne, ami tovább növeli gyűjtői értékét.

Az aukciót a Long Journey Ventures kockázati tőkealap szervezte, és az árverésből származó teljes összeget az Edge Institute kapja, amely ösztöndíjakkal, támogatásokkal és rezidenciaprogramokkal segíti a technológiai, tudományos és kreatív projektek megvalósítását.

Via CNBC.