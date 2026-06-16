Repülőszimulátor üzemmóddal bővült a Google Earth

A Google Earth a világ egyik legnagyobb térképészeti projektje, melybe időnként egészen jópofa kísérleti megoldások is bekerülnek. Mint például most a Flight simulator üzemmód.

A Google egyik legérdekesebb, az évek során komoly fejlődési utat bejáró projektje az alapvetően a Maps-ből gyökereztethető Google Earth, mely időről-időre újabb látványosságokkal szolgál a Földet jobban megismerni szándékozó felhasználók számára.

Az aktuális legújabb ilyen kísérleti kezdeményezés a Flight simulator, azaz repülőszimulátor üzemmód, mely a nevének megfelelően alkalmi pilótát varázsol bárkiből, aki a böngészőjében megnyitja a Google Earth weboldalát.

A repkedést az teszi igazán önfeledté, hogy az elnevezés dacára valójában egyáltalán nem egy repülőszimulátorral van dolgunk, vagyis akkor is egy jót repülhetsz, ráadásul a világ bármely tája felett, ha fogalmad sincs, mi fán terem az a csűrőlap vagy éppen a termik és nincs kedved memorizálni húsz billentyűzetparancsot-kombinációt (és mindehhez beszerezni a Microsoft Flight Simulatort).

Másrészről pedig a fejlesztőcsapat külön felhívja a figyelmet arra, hogy egy kísérleti projektről van szó, vagyis előfordulhatnak a fizikát erősen meghazudtoló események manőverezés közben.

A Google Earth-be épített repülőüzemmódról az alábbi oldalon találsz részletesebb leírást.

Via Android Police.