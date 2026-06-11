Most kaptam egy SMS-t a Telekomtól, hogy aktiválták az RCS-t az előfizetésemhez

Az RCS szolgáltatás terjedése ellen sokáig küzdöttek különböző iparági szereplők, aztán valami megváltozott.

Itt vagyunk 2026. június 11-én, és SMS-t kapok a Telekomtól arról, hogy - ha eddig nem tűnt volna fel - aktiválták az RCS szolgáltatást az előfizetésemhez. El sem hiszem.

Mármint, hogy pont erről SMS-t küld a szolgáltató.

Pláne úgy, hogy a szolgáltatás semmilyen szempontból nem számít újnak, igaz, idén februárban, az iOS operációs rendszer 26.3 -as frissítésével elérkezett az a mérföldkőnek tekinthető változás, hogy immár iPhone-ok és Androidot futtató okostelefonok között is működik az RCS küldés-fogadás.

Ehhez az extrához egyébként jelenleg csak a telekomos iPhone-tulajoknak van hozzáférésük, nekik is az anyavállalatnak köszönhetően, mely a háttérinfrastruktúrát üzemelteti.

Hogy erről miért kellett SMS-t küldeni, illetve legfőképpen miért pont most, jó kérdés, de gyanítom köze lehet hozzá annak, hogy az RCS-szolgáltatás működését bemutató landing oldal mostanság kapott egy jelentősebb frissítést, kiegészülve a keresztplatformos működésre vonatkozó információkkal.