Finomhangolást kap a Windows 11 keresője

Az eddig zsúfolt keresőpanel kicsit fellélegezhet a zavaró elemektől.

A Microsoft kísérleti csatornáin keresztül már teszteli a Windows 11 keresőpaneljének egy letisztultabb verzióját, mely kevesebb promóciós tartalmat jelenít meg, miközben háttérbe szorítja a webes találatokat, és inkább a felhasználó saját fájljait, alkalmazásait és rendszerbeállításait helyezi láthatóbb helyre.

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A legfontosabb változás, hogy a keresési kezdőképernyő csak a legutóbbi keresések listázza majd megnyitáskor anélkül, hogy a napi képes kiemeléseket, kvízeket és játékajánlókat még a releváns információk mellé zsúfolja pluszban. A Microsoft a webes találatokat is finomítja, mivel a keresési menü a „legrelevánsabb választ” fogja először megjeleníteni a „kapcsolódó termékek és promóciók” helyett.

A vállalat a vizuális egyszerűsítés mellett más jelentős fejlesztéseket is tesztel, az egyik cél például, hogy a menü rendezettebben jelenítse meg a metaadatokat és a fájl előnézetét. A Windows 11 keresője az elmúlt években sok kritikát kapott amiatt, hogy a felhasználók gyakran nem azt kapták elsőként, amit kerestek, és egy egyszerű fájl- vagy alkalmazáskeresés során a rendszer webes találatokat, Microsoft Store-os ajánlásokat vagy különféle kiemelt tartalmakat is előtérbe helyezett. Erre válaszul a keresőrendszer a későbbiekben a helyi fájlokból, alkalmazásokból és beállításokból származó találatokat kezelné prioritásként, és lejjebb rangsorolná a webes és a Microsoft Store-ban található ajánlásokat.