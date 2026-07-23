Szélesebbre nőtt a Galaxy Z Fold8, amiből már Ultra is van

Az Apple várhatóan szeptemberben mutatja be első hajtogatható okostelefonját, melyet a legtöbb iparági forrás most már egybehangzóan iPhone Ultra néven emleget. Bár korábban több szivárogtató is azt sejtette előre, hogy a megjelenést halasztani fogják, most már egyre valószínűbb, hogy a készülék az iPhone 18 Pro modellekkel együtt debütálhat, ráadásul hamar hiánycikk is lehet a korlátozott elérhetőség miatt.

Bár az IDC előrejelzése szerint a globális okostelefon-piac 2026-ban várhatóan 14 százalékkal zsugorodik, a foldable készülékek szegmense mintegy 20 százalékos növekedést mutathat, így nem meglepő, hogy a Samsung ezért továbbra is ezt tekinti a prémium mobilpiac egyik legfontosabb növekedési területének.

Az első Folddal még 2019-ben jelentkező Samsung gondosan időzítve még a cupertinóiak nagy várományosa előtt bejelentette a Galaxy Z8 sorozatot Londonban, összesen három újdonsággal. A dél-koreai vállalat alapvetően két formátummal operál, a könyvszerűen kihajtható Fold mellett a Flip kagylómobil jelenti a másik opciót. A csúcsmobilok új generációja idén egy Ultra előtagú változatot is kínál a Fold8-ból, ami az alapmodellnél némivel drágább, de izmosabb.

Az új zászlósmodellek nem teljesen váratlanul az elődök kezdőáránál magasabban indulnak, aminek az okát nem kell különösebben találgatni: a memóriachipek drasztikus drágulása miatt a telefonok előállítási költsége jelentősen megugrott, ami ugyan leginkább a belépőszintű és pénztárcabarát modellek esetében fájdalmas, de a prémium kategóriát sem kíméli.

A Z Fold8 Ultra 100 dollárral drágább, mint megfelelő elődje, a Z Fold7. A Galaxy Z Flip8 szintén 100 dollárral kerül többe a Z Flip7-nél. Egyes elemzők szerint inkább az a meglepő, hogy a Samsung nem emelt ennél nagyobbat, és nem hárítja át a fogyasztókra a költségnövekedés teljes mértékét, hogy fenntarthassa a versenyképes árszintet.

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A könyvszerűen kihajtható Galaxy Z Fold8 újdonsága, hogy kifejezetten a 4:3-as képarányú megjelenítéshez optimalizálták. Az első visszajelzések alapján az 5,5 hüvelykes külső kijelző szokatlan, 10:16-os képaránnyal rendelkezik. Szétnyitva egy 7,6 hüvelykes, 4:3-as képarányú kijelzőt kínál, melynek köszönhetően a szélesvásznú videók helyére több rendelkezés áll, így kisebbek a fekete sávok, az arány pedig álló tájolású dokumentumok olvasásához is ideális.

Az Ultra már 8 hüvelykes belső kijelzőt kapott, ami alkalmas lehet két alkalmazás egymás melletti futtatására, de tartalomfogyasztásra már nem a legideálisabb. Mind az Ultra, mind a szélesebb Fold lényegesebben vékonyabbá vált, kihajtott állapotban vastagságuk mindössze 4,1, illetve 4,5 mm.

Közös tulajdonság még, hogy mindkét kiadásba a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapkakészlet került, de a sima Galaxy S sorozatból ismert Ultra példáján a Fold8 erősebb testvére nagyobb akkumulátorral és fejlettebb kamerarendszerrel különbözteti meg magát. A különbségek azért nem óriásiak üzemidő terén: 4800 milliamperórás helyett 5000 milliamperórás telepről beszélünk, a kamerarendszer azonban már jobban meggyőzheti arról a felhasználókat, hogy miért lehet érdemes a drágább mobilt választani, és aki a széles kijelzőre vágyik, annak a kamerál terén kell kompromisszumot kötni.

Míg a sima Fold 8 hátlapi főegysége egy 50MP-es (F1.8) ultraszéles látószögű egység optikai képstabilizálással, kiegészítve egy 50MP-es ultraszéles (F1.9) egységgel, addig a nagyobb testvérnél 200MP a főkamera, ami mellé egy 50MP-es ultraszéles (F1.9) látószögű és egy 10MP-es háromszoros optikai zoomra képes telefotó-egység társul. A Flip 8 ugyanazt a fő kamerát használja, amit a Fold8, de az ultraszéles látószögű kameraegy 12 MP-es szenzor.

A valaha volt legkönnyebb Samsung kagylómobil

A Z Flip 8 valamivel vékonyabb a kategória korábbi modelljeinél, és inkább egy finomhangolt frissítést jelent, az akkumulátorkapacitása is változatlanul 4300 mAh marad. A kamerarendszer lényegében ugyanaz (50 MP + 12 MP) maradt, a hangsúly inkább a szoftveres fejlesztésekre és a kialakítás finomítására helyeződött. A 4,1 hüvelykes külső kijelző kihajtva egy 6,9 hüvelykes belső AMOLED panelt rejt, ami már fejlettebb gesztusvezérléssel és a külső kijelzőn való natív alkalmazáskezeléssel rendelkezik.

A Samsung idén növelte a töltési sebességet, de ez csak a táblagép-jellegű, összehajtható modellekre vonatkozik, ahol a teljesítmény eléri a 45 W-ot a korábbi 25 W helyett, miközben a Z Flip 8 esetében megmarad a 25 W-os limit. A gyorsabb töltést nagyobb sűrűségű cellákkal sikerült elérni, viszont ez a 45 watt még mindig csak a kínai konkurenciához való felzárkózáshoz elég, nem számít kimondottan kimagaslónak.

A tervezők a frissen bemutatott összes modellnél használták a „Flex Titanium” néven emlegetett tervezési megoldást, ami egy, a hajlékony OLED-panelek alatt elhelyezkedő titánötvözet-réteget takar. Ennek feladata a kijelzők ütésállóságának növelése, miközben a készülék nyitása simábbá válik, és kevésbé lesz látható a hajtogatható telefonoknál megszokott, sokak által nem kedvelt gyűrődésnyom. A kijelzők új, alacsony tükröződésű bevonatot is kaptak, ami javítja a kültéri használhatóságot.

Az új telefonok Android 17 és One UI 9 rendszerrel érkeznek, természetesen számos AI-fejlesztéssel. A „Brief” funkció immár több javaslatot kínál, beleértve a biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos észrevételeket. Mindhárom készülék a Google Gemini AI-rendszerére épülő funkciókat kínál, amelyek többek között intelligens multitaskingot, személyre szabott ajánlásokat, valós idejű tartalomfeldolgozást, valamint AI-alapú produktivitási eszközöket biztosítanak.

A Galaxy Z Fold8 Ultra, a Z Fold8 és a Z Flip8 előrendelési időszaka már elindult, hazánkban augusztus 7-től válnak elérhetővé. A Galaxy Z Fold8 Ultra modellek 256 GB, 512 GB és 1 TB verziói 829 990, 899 990 és 1 049 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkeznek. A Galaxy Z Fold8 256 GB, illetve 512 GB változatai 759 990 és 829 990, 1TB-os változata pedig 969 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el. A Galaxy Z Flip8 készülékek 256 GB-os változata 499 990 forintért, 512 GB-os változata 569 990 forintért lesz kapható.