A Meta tortájába haraphat bele a Samsung kamerás okosszemüvege

A Ray-Ban/Meta okosszemüveg alaposan megtolta az EssilorLuxottica bevételét tavaly, az ilyen típusú eszközök adaptációja és elfogadottsága láthatóan egyre növekszik a fogyasztók körében, ahogy a funkcionalitásukat is sikerül bővíteni, valamint hozzáférhetőbbé válnak. Nem meglepő, hogy a Meta folyamatosan bővíti portfólióját, és június végén olcsóbb modellekkel állt elő.

A Meta jelenleg a globális okosszemüveg-piac több mint háromnegyedét birtokolja, ugyanakkor a konkurencia is egyre aktívabb: a Snap nemrég indította el az előrendelést prémium Specs modelljére, miközben a Google is dolgozik saját Gemini-alapú szemüvegén. Ebbe a körbe csatlakozik be a Samsung is, mely korábban már megemlítette a Google éves I/O fejlesztői konferenciáján, hogy „intelligens” szemüveggel készül a Gentle Monsterrel és a Warby Parkerrel együttműködésben, de akkor még nagyon keveset árult el a kialakításról és a várható funkciókról.

A dél-koreai óriás szerdán tartott Galaxy Unpacked eseményén osztott meg további tudnivalókat az eddig csak Galaxy Glasses néven említett eszközről, ami a Meta taktikáját követve kívülről egy divatos, hétköznapi szemüvegre hasonlít a természetesebb viselet érdekében két variációban, egy szögletesebb és egy lekerekített dizájnnal.

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Az okoseszköz beépített kamerája képes rögzíteni a felhasználó által látott képet, ehhez kap egy jól látható LED-es jelzőt, ami a felvételkészítés során jelzi a környezete számára is, ha a kamera aktív és éppen felvételt készít. A Gemininek köszönhetően a Galaxy Glass képes lesz értelmezni a táblákon, prezentációkon olvasható tartalmakat, hogy azokból akár jegyzeteket készítsen.

A bemutatón említett funkciók közt szerepelt még az élő fordítás, az üzenetek összefoglalása és hangos felolvasása, a navigáció támogatása, és a hangalapú kérdezz-felelek interakció a felhasználó által látott környezeti információkkal és tárgyakkal kapcsolatban. A bemutatón azt is demonstrálták, hogy a Galaxy Watch 9 bizonyos funkciókkal gesztusvezérlést kínálhat a szemüveghez, ami tovább bővítheti a kéz nélküli használat lehetőségeit.

Ahogy ebből már kiderülhetett, a Samsung Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 chipjével felszerelt okosszemüveget egy okostelefonnal kell majd párosítani, és az Android XR platformra épül majd, ami kifejezetten a kiterjesztett valóságot és AI-funkciókat támogató eszközökhöz fejleszt együttműködésben a Qualcomm, a Samsung és a Google.

A Samsung okosszemüvegének pontos áráról egyelőre még semmi hivatalosat nem tudni, de mivel a „prémium" kategóriába pozicionálják, ebből alapvetően következtetni lehetne egy borsosabb árcímkére, a cég szerint azonban „ésszerű” és nem csillagászati összeget fognak meghatározni. A megjelenési dátum sem konkrét egyelőre, csak annyit tudni, hogy a termék bevezetése idén ősszel kezdődik meg a kiválasztott piacokon.

Francisco Jeronimo, az IDC elemzője szerint a Samsung akár 600-700 dollár közé is belőheti az árat, de ez komoly kockázatot rejthet magában, ha a készülék nem nyújt többet annál, amit a Meta Ray-Ban termékei jelenleg kínálnak. A Ray-Ban Meta már most nagy ismertségnek örvend, miközben a Samsungnak régóta kihívást jelent, hogy hatalmas felhasználói bázisát a kiegészítő Galaxy-eszközök felhasználóivá konvertálja, ebben segíthet majd az új termékkategória is.