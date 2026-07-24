Másfél évtizedes növekedési csúcson az Intel

Tovább gyógyultak az Intel mély sebei az idei második üzleti negyedévben, ahogy a cég tavaly átalakult menedzsmentje következetesen igyekszik a vállalatot abba az irányba állítani, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a legújabb iparági trendekre, így elsősorban a mesterséges intelligencia rendszerek mindent elsöprő térnyerésére.

A vállalat a június 27-én véget ért periódusban az előzetes várakozásokhoz képest is jobb pénzügyi eredményekről számolt be, teljes árbevétele elérte a 16,1 milliárd dollárt, 25%-os növekedést követően.

Elemzők különösen ez utóbbi kapcsán jegyzik meg, hogy a vállalat utoljára 2011 harmadik negyedévében tudott arányaiban ekkora árbevétel-növekedést elérni - ezúttal azonban nem a PC-piacnak köszönhető a bővülés, hanem a mesterséges intelligencia rendszerek irányából érkező óriási számítási kapacitás-igény.

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Mindezt jól tükrözi az árbevétel divíziók szerinti bontása is. Bár 8,9 milliárd dolláros forgalmával továbbra is az elsősorban PC-khez fejlesztett CPU-kat gyártó divízió (Client Computing and Physical AI Group, azaz CCPG) az Intel legnagyobb pénztermelője, az adatközponti üzletág (Data Center and AI, vagyis DCAI) az előző negyedévben már 6,3 milliárd dollárt termelt, a szegmens bővülése pedig elérte az 59 százalékot.

Mindeközben jelentősen nőtt a nyereségtermelő képessége is a cégnek, a bruttó marzs az előző negyedévben már meghaladta a 42%-ot, szemben az egy évvel korábbi 2,5% -hoz képest.

A vállalat harmadik pillérének tekintett bérgyártó üzletág (Foundry) eközben 31 százalékos éves növekedés után 5,8 milliárd dollárt hozott a konyhára úgy, hogy a Teslán kívül lényegében továbbra sincs hivatalosan bejelentett nagyobb megrendelőpartnere.

A vállalat a tervek szerint középtávon Amerika TSMC-jévé válna, ám a menedzsment részéről továbbra is csak jobbára hangzatos nyilatkozatok érkeznek azzal kapcsolatban, hogy a potenciális ügyfelek nagyon várják a közös munkát, ami várhatóan a 14A technológiájú gyártósorok termelésbe állásával kezdődhet meg.

A tőzsdének mindenesetre tetszik az Intel új csapásiránya és az eddig elért eredmények, legalábbis a vállalat papírjainak árfolyama alapján. A részvények idén eddig 170%-os pluszban járnak a kereskedésben, igaz, júliusban a technológiai ipar befektetőit átható pesszimista hangulatot az Intel is megérezte egy csaknem 28%-os visszakorrigálással.