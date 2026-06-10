Natív Telegram appot kapott az Apple Watch

Az egyik legnépszerűbb titkosított csevegő már az Apple-vásárlók csuklóin is használható.

Több mint egy évtizeddel az első próbálkozás (majd visszavonás) után a Telegram visszatér az Apple Watch kijelzőire egy új, natív alkalmazással. Pavel Durov vezérigazgató az X-en jelentette be, hogy a népszerű titkosított üzenetküldő szolgáltatás „teljesen natív” app formájában válik használhatóvá az Apple okosórák felhasználóinak csuklóján is.

Első használatkor a felhasználóknak be kell olvasniuk egy QR-kódot az iPhone-on megnyitott Telegram appból, a rendszer egyes esetekben a jelszót is bekéri. Ezt követően lehet hozzáférhetni a névjegyekhez és beszélgetésekhez, de adott lesz a GIF- és videólejátszás támogatása, a szöveges üzenetek mellett a hangüzenetek küldésének lehetősége, a helymegosztás és egyéb funkciók használata is.

A Telegram először még 2015 júniusában kezdte el támogatni az Apple Watch eszközöket a Telegram 3.0-val, néhány év múlva az üzenetküldő azonban csatlakozott azokhoz a platformokhoz, melyek megszüntették a watchOS natív támogatását - ezt a trendet az Apple-nek az elmúlt években azonban sikerült megfordítania.

Ugyan a Telegram adatlapja az App Store-on nem említi az Apple Watch támogatást, de a frissítés ennek ellenére már elérhető.

Via GSMArena.