Átrendezhetővé vált a profilrács az Instagramon

Régóta kért funkciót vezetett be a képmegosztó, amivel a felhasználók sokkal több kontrollt kapnak a vizualitásra támaszkodó profiljuk megjelenése felett.

Az Instagram-vezér Adam Mosseri közel egy éve beszélt először arról, hogy a felhasználói közösség visszajelzéseire reagálva egy régóta kért funkció érkezik a képmegosztó alkalmazáshoz, de ütemtervet akkor még nem lehetett tudni a bevezetéssel kapcsolatban.

Egészen mostanáig kellett várni az Instagram alapvetően merevebb, időrendi megjelenítésén lazító újdonságra, amivel mától kezdve globálisan minden felhasználó tetszőlegesen átrendezheti profilján a rácsos elrendezésben listázott bejegyzések sorrendjét, függetlenül attól, hogy mikor tette közzé a bejegyzéseket.

Eddig mindössze a kiemelt posztok előretűzésére volt lehetőség korlátozott mennyiségben (ami továbbra is megmarad az új átrendezési lehetőség mellett), de a teljes tartalomstruktúra átalakítására nem voltak eszközök.

Az új „Rács átrendezése" opció az Instagram mobilalkalmazás frissítése után jelenik meg a Profil módosítása panel alatt. A szerkesztőfelületen a posztok egyszerű húzással mozgathatók, és akár a a teljes profilrács szabadon újratervezhető, a változtatások pedig azonnal láthatóvá válnak a profil látogatói számára is.

Kis lépés ez az emberiségnek, de nagy lépés a vállalkozások, influenszerek és kreatív szakemberek számára, mivel a profilrács egyfajta digitális kirakatként szolgál számukra. A látogatók sok esetben néhány másodperc alatt döntenek arról, hogy követik-e az adott oldalt, de közben tudatosabb tartalomelrendezésre eddig nem adott lehetőséget a szolgáltatás.