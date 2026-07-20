Megkezdte a Temu a magyar vásárlók kompenzálását

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még 2024. márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. A versenyhatóság idén áprilisban zárta le a folyamatot, és több problémás gyakorlatot is talált, melyeket a Whaleco elismert a jogorvoslati jogáról való lemondás mellett.

Az online piactér átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot vállalt, és 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban. Az érintettek a napokban kapják meg az erről szóló értesítést e-mailben egy dedikált aktiváló linkkel, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges információkat.

Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temu-t működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

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A GVH Versenytanácsa április végén további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét, amit a cég már be is fizetett a magyar központi költségvetésbe, a kötelezően előírt vállalások végrehajtását a GVH utóvizsgálat keretében ellenőrzi majd.

A Temu az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette azt az érzetet a felhasználókban, hogy csökkentett áron vásárolhatják meg adott terméket, és az üzemeltető nem tudta igazolni, hogy az akár 95 százalékosnak feltüntetett kedvezményeknek van-e valóságtartalma. Az áruház olyan termékeket is feltüntetett akciósként, melyekre valójában nem volt érvényes árkedvezmény. A Temu a vásárlásra buzdító gyakorlatok közül a sürgető tájékoztatásokat alkalmazta, melyeknek tartalma és vizuális megjelenítése a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezte. Ezeken felül a cég megtévesztő állításokat fogalmazott meg a környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatban.

A versenyhatóság korábban már több e-kereskedőt is felelősségre vont, 2023 februárjában zárult le például a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piacterével, a Wish-el szemben indított vizsgálat, melynek eredményeként a platform működtetője összetett jóvátételi csomagot vállalta, illetve számos ponton módosította a működési gyakorlatát, hogy elkerülhesse a bírságot. Az About You üzemetetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH eljárásnak eredményeként. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság.