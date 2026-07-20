Kaput kell nyisson a Google a rivális AI-fejlesztőknek

Többek között a nagy technológiai óriások hatékonyabb szabályozásának ígéretével jött létre hosszú jogalkotói procedúrát követően az Európai Unió digitális piacokat szabályozó jogszabályi kerete, a Digital Markets Act (DMA), mely többek közt arra is kiterjed, hogy a Google-nek tilos saját termékeit és szolgáltatásait előnyben részesítenie platformjain.

Több hónapnyi mérlegelést követően az Európai Bizottság bejelentette a Google-lel szembeni újabb specifikációs intézkedéseit, amelyek két sarkallatos területen érintik a cég üzleti tevékenységét. Az egyik intézkedés, hogy a Google-nek lehetővé kell tennie az androidos mobilokon, hogy a versenytárs AI-platformok is érvényesülhessenek a saját fejlesztésű Gemini „árnyékában."

A Google saját AI-megoldása ugyanis jelenleg rendszerszintű előnyt élvez hozzáférés tekintetében, mivel minden Google-tanúsítvánnyal rendelkező Android-telefonon előre telepítve érkezik, és a „Hey Google” hívószóval is könnyedén aktiválható. A rendszer- és alkalmazásautomatizálási funkciókkal, a képernyő tartalmához való hozzáféréssel és egyéb lehetőségekkel pedig akár vonzóbbnak is tűnhet a versenytársak megoldásaival szemben a gazdagabb funkcionalitás miatt. Az uniós szabályozók szerint lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy saját választásuk szerinti AI-rendszert telepítsenek anélkül, hogy le kellene mondaniuk bizonyos funkciókról.

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Az Európai Bizottság álláspontja szerint a Google korábbi, adatmegosztásra vonatkozó ajánlatai nem voltak elégségesek. Az új szabályok értelmében a keresőcégnek átlátható módon és méltányos díj ellenében kell adatokat szolgáltatnia más keresőszolgáltatók számára, és az AI-alapú csevegőrobotokat is keresőszolgáltatásként kell kezelnie.

Az uniós szerv várakozásai szerint az intézkedésekkel élénkülhet az európai piac, miközben a felhasználók választási lehetőségei is kibővülnek. Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős elnöke szerint az Európai Bizottság által választott út túl messzire megy, és kárt okoz majd a felhasználóknak, mivel a külsős AI-eszközök mélyebb beengedése gyengíteni fogja az Android operációs rendszer biztonságát.

A vállalat 2027 januárig kapott időt arra, hogy megossza keresési adatait más cégekkel, míg az Android platformot ugyanezen év júliusáig kell módosítani annak érdekében, hogy mélyebben integrálhatóak legyenek a harmadik fél által fejlesztett AI-alapú alkalmazások.

A specifikációs eljárások különböznek a meg nem felelési vizsgálatoktól, és nem céljuk annak értékelése, hogy a kapuőr megfelel-e a digitális piacokról szóló jogszabálynak, ezért nem írják elő bírság kiszabását.