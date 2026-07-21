Büntetni kezdi a YouTube az értéktelen AI-videókat

A Kapwing tavaly év végi felmérése szerint az új nézők esetében a YouTube algoritmusa több mint 20 százalékos aránnyal jelenít meg AI-szemetet (slop), azaz alacsony minőségű, AI által generált tartalmat, melyekkel a feltöltők elsődleges célja a megtekintések számának növelése a csatornájukon. A felmérést végző cég a legnépszerűbbnek számító 15 ezer YouTube-csatornát (országonként a top 100-at) vizsgálta meg alaposabban, ebben a merítésben pedig 278 olyan fiókot talált, melyek kizárólag csak AI által generált videókat osztottak meg. Ezek a csatornák együttesen több mint 63 milliárd megtekintést és 221 millió feliratkozót gyűjtöttek össze, amivel évente kb. 117 millió dollárnyi bevételre tehettek szert.

A videómegosztó láthatóan nem igazán tud megküzdeni azzal a problémával, hogy egyre több olyan csatorna jelenik meg, amelyek automatizált eszközökkel gyártanak nagy mennyiségben videókat kizárólag a megtekintések és hirdetési bevételek maximalizálása érdekében. A platform ezért újabb próbálkozásként módosította a bevételszerzésre vonatkozó szabályzatát a silány minőségű AI-videókat feltöltő alkotók, valamint a tartalmakat tömegesen feltöltő „content farmerek” visszaszorítása érdekében.

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A YouTube hangsúlyozza, hogy az AI-toolok használata önmagában még nem jelent szabálysértést, a feltöltött videók esetében segíthetik például a forgatókönyvírást, a vágást, az animációt, a szövegek fordítását vagy vizuális elemek készítését, amennyiben a videó mögött van tényleges kreatív munka és egyedi érték. A problémát azok a tartalmak jelentik, amelyek gyakorlatilag teljesen automatizált gyártósoron készülnek, minimális szerkesztéssel és valódi információs vagy szórakoztató érték nélkül.

A YouTube szabályzata a pontosabb definiáláshoz kiterjesztette a „nem hitelesnek” minősített tartalmak kategóriáját, melyek esetében nem engedi a bevételszerzést a YouTube Partner programján (YPP) belül, ami a pár hónapja bejelentett intézkedéseket teszi árnyaltabbá. A vállalat tavaly jelentette be, hogy korlátozza a bevételszerzési lehetőségeket a nem hiteles tartalmak esetén az alkotók számára, akik hirdetések és előfizetések útján tudnak pénzt keresni a programon belül. Ebbe beletartoznak a tömegesen előállított videók és egyéb ismétlődő jellegű tartalmak, melyeknek létrehozása az AI-toolok elterjedésével lényegesen egyszerűbbé vált.

A frissített irányelvek három alkategóriáját vezetik be a nem hiteles tartalmaknak: az általános, ismétlődő és semmilyen egyedi tartalmat nem mutató videókat, a kifejezetten kattintásvadász hatású érdektelen vagy nyugtalanító tartalmakat, valamint az olyan jellegű videókat, melyekben AI-generált személyeket használnak érzékeny témák (egészségügy, pénzügyek) megvitatására megtévesztő szándékkal.