Lezárult az első jelentős AI-jal kapcsolatos szerzői jogi per

Tavaly szeptemberben az Észak-Kaliforniai Kerületi Bíróság elutasította az Anthropic rekordösszegnek számító 1,5 milliárd dolláros megállapodási ajánlatát, mellyel az AI-fejlesztő a könyvszerzők által indított csoportos pert kívánta volna rendezni. A szövetségi bíró attól tartott, hogy az ügyvédek ráerőltették a megállapodást a szerzőkre, és fontos kulcskérdéseket sem sikerült megfelelően rendezni, ezért a a jóváhagyás sorsát a tisztázó információk benyújtásáig és elbírálásáig elhalasztották.

Ez azután történt, hogy William Alsup szövetségi bíró korábban kimondta, hogy a szerzői joggal védett könyvek AI-modellek betanítására történő felhasználása bizonyos körülmények között az amerikai jog szerinti "fair use" (méltányos felhasználás) kategóriájába eshet.

Ugyanakkor azt is sikerült megállapítani, hogy az Anthropic több mint hétmillió kalózmásolatból álló központi digitális könyvtárat hozott létre, amely már sértette a szerzői jogokat. A teljesen jogszerű eljárás az lett volna, ha a cég megveszi az összes könyvet és egyenként beszkennelte, beillesztette volna őket az adatbázisába.

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Ezt a jogsértést sikerül most rendezni azzal, hogy a San Franciscó-i szövetségi bíróságon eljáró Araceli Martinez-Olguin bíró hétfőn jóváhagyta az 1,5 milliárd dolláros egyezséget, így ez lett az USA történetének eddigi legnagyobb összegű szerzői jogi üggyel kapcsolatos megállapodása.

A bírósági dokumentumok szerint a jogosult szerzők és kiadók több mint 91 százaléka már benyújtotta kártérítési igényét, néhány szerző azonban kilépett a csoportos perből, és külön eljárásokkal próbálnak érvényt szerezni követeléseinek.

A pert három szerző, Andrea Bartz, Charles Graeber és Kirk Wallace Johnson indította tavaly augusztusban, amiért álláspontjuk szerint az Anthropic a Claude AI modell tanításához a beleegyezésük nélkül használta fel a műveiket, illetve velük együtt több millió másik művet, melyeket jórészt illegálisan szerzett be a cég.