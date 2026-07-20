Jelentős kapacitást bérelne a Meta-tól az Anthropic

Miközben az AI-modellek szegmensében egymás piaci riválisainak számítanak, szövetségesekké is válhat a Meta Platforms és az Anthropic.

A két cég hivatalosan meg nem erősített, bennfentes források szerint korai tárgyalásokat folytat egy több évre szóló adatközponti kapacitásbérleti megállapodásról, melyben a Meta Platforms jelentős összegért cserébe bocsátana az Anthropic rendelkezésére AI-számítási kapacitást.

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A The New York Times által megszellőztetett potenciális üzlet értéke a lap forrásai szerint elérheti a tízmilliárd dollárt a szerződés teljes, 24 hónapos időtartamára levetítve, havi részletekben fizetve. Az erről szóló tárgyalásokat állítólag az Anthropic kezdeményezte még júniusban, a források pedig hangsúlyozzák, hogy egyelőre semmilyen feltételt nem véglegesítettek az érdekeltek.

Ha létrejönne a fenti megállapodás a két cég között, az egyben a Meta Platforms számára olyan új üzleti lehetőséget, lehetőségeket nyitna meg, mellyel Mark Zuckerberg vállalata a gigantikus összegű adatközpont-bővítési beruházását a saját AI-rendszerei üzemeltetése mellett is pénzzé tudná tenni.

Az Anthropicnak másfelől ha nem is létszükséglet, de mindenesetre elemi érdek a rendelkezésre álló számítási kapacitás bővítése, a cég megoldásai iránt ugyanis olyan mértékben nő a kereslet, hogy a vállalat nem tudja megfelelő ütemben kiszolgálni az igényeket.