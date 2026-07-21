Új vasat tehet a Gemini alá a Google

A mesterséges intelligencia modellek számítási kapacitás-igénye az elmúlt időszakban drasztikus mértékben nőtt, amit az üzemeltetők régóta igyekeznek különböző házon belüli hardveres fejlesztésekkel orvosolni.

A The Information értesülései szerint egy ilyen új megoldáson dolgozik most gőzerővel a Google, mely kifejezetten a Gemini mesterséges intelligencia modellek futtatását hivatott sokkal hatékonyabbá tenni.

Az új szerverchip a Frozen v2 belső kódnéven készül a vállalat chiptervező boszorkánykonyhájában, és pletykák szerint akár 6-10 -szer hatékonyabb lehet az egységnyi villamos energiára jutó AI-tokenek számát tekintve, mint a Google jelenlegi, szintén saját tervezésű megoldásai.

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás. Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

A Frozen v2 különlegessége lehet, hogy a Google a Gemini AI modellek egyes elemeit közvetlenül a hardverbe integrálná (hardwire), e tekintetben az új szerverchip felépítés lényegesen különbözhet a jelenleg használatban lévő Tensor megoldásoktól, melyeket a tervek szerint nem lecserélne, hanem kiegészítene a Google az új architektúrával.

A jelenleg zajló tervezési fázisban dőlhet majd el az is, hogy a modellek pontosan milyen mértékben és módon integrálódhatnak a szilíciumba, éppen ezért a Google legkorábban 2028-ban tervezi élesben bevetni a Frozen v2-t.

Az új szerverchipről szóló pletykák egyben valamelyest megnyugtatóan hathatnak a befektetők számára, hiszen a Google anyacége, az Alphabet korábban azt közölte, hogy csak idén 180 és 190 milliárd dollár közötti összeget terveznek rálocsolni jórészt mesterséges intelligencia központú projektekre, egy házon belüli fejlesztésről szóló hír pedig szinte minden esetben jobban elköltött pénznek számít, mint az egyre ködösebb partneri megállapodások költségei.